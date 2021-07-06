Фото ⟩ В Даугавпилсе обнаружены 420 тысяч контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками

21 000 пачек были спрятаны в мотках проволоки. Упаковки были под марками "Премьер" и NZ Gold, с белорусскими акцизными марками. Для возбуждения уголовного процесса дело было передано налоговой и таможенной полиции.

Сигареты были обнаружены 5 июля в Даугавпилсе, на товарном вокзале. Поезд пересек границу через пункт контроля Indras. Там же во время проверки у сотрудника Погранохраны возникли подозрения, что в составе перевозят товар, который не был задекларирован.