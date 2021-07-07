Новости экономики: заемы и прогнозы роста ВВП в Латвии

Для ремонта путепровода над ул. Улманя гатве на ул. Юркалнес предусмотрено 853 260 евро, для строительства велодорожки Иманта-Даугавгрива - 4,8 млн евро, для перестройки перекрестка ул. Маскавас с ул. Крустпилс - 731 986 евро.

Заем столичная дума планирует взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.

Рижская дума возьмет заем на 3,9 млн евро для двух новых детских садов

Рижская дума возьмет заем на сумму 3,9 млн евро для открытия в столице двух новых детских садов.

Для детских садов не будут строиться новые здания, а будут адаптированы уже имеющиеся помещения.

1,4 млн евро необходимо, чтобы открыть новое дошкольное учреждение на ул. Рупниецибас, 21, 2,5 млн евро - для нового детского сада на ул. Славу, 19.

В обоих детских садах будет около 300 мест для маленьких рижан.

Заем столичная дума планирует взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.

Еврокомиссия немного повысила прогноз роста ВВП Латвии в этом году

Еврокомиссия повысила прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году до 3,8%, тогда как весной рост ВВП прогнозировался в размере 3,5%, сообщили агентству LЕТА в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

На 2022 год для Латвии сохранен прежний прогноз роста экономики - 6%.

Как заявил агентству LЕТА исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в основном прирост ВВП в размере 3,8% будет обусловлен ростом экономики во второй половине года, когда в странах ЕС ожидается смягчение ограничений из-за "Covid-19", что станет импульсом для частного потребления и экспорта.

В целом по ЕС в этом году прогнозируется рост экономики на 4,8%, в следующем году - на 4,5%.