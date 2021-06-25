Протесты и массовые задержания в Тбилиси

В этом выпуске:

Литва решила построить стену н границе с Беларусью: так страна хочет защитить себя от потока нелегальных мигрантов.

Президент Украины заявил о возможности нового формата переговоров по Донбассу, с участием США.

В Тбилиси задержаны более ста человек: власти считают их причастными к погромам ЛГБТ-организаций

Великобритания отменяет большую часть коронавирусных ограничений, Латвия сделала вакцинацию частично обязательной, в России началась вакцинация трудовых мигрантов.

"Эти люди будут прибегать к насилию". В Грузии массово задерживают тех, кто нападал на ЛГБТ в последнюю неделю

В Тбилиси минувшей ночью были задержаны более 100 представителей националистических и ультраконсервативных движений. Следователи считают, что именно эти люди сорвали проведение "Марша достоинства" в поддержку прав ЛГБТ 5 июля и напали на штаб-квартиру организаторов марша и журналистов, которые его освещали. А позже - пытались помешать проведению акции против насилия, которая была организована гражданскими активистами и оппозиционными политиками.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, когда в городе завершалась неделя "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ. Противники "Марша достоинства" разгромили несколько офисов правозащитных НПО, которые участвовали в организации "Тбилиси прайд", и напали на работников СМИ, которые его освещали: от их рук пострадали 53 журналиста.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что считает проведение ЛГБТ-шествия в такой ситуации "нецелесообразным", и даже обвинил оппозицию в попытке спровоцировать гражданское противостояние. В итоге организаторы ЛГБТ-марша объявили о его отмене. Но все другие мероприятия в рамках "Тбилиси прайд", в том числе закрытый показ фильма и музыкальный фестиваль, на котором присутствовали более двух тысяч человек, состоялись в запланированном виде.

"Это все исходит от ложной информации или же незнания и ложных убеждений, - уверен Георгий Табагари, руководитель НПО "Тбилиси прайд". - В представлении людей, которые выступают против шествия, оно ассоциируется с каким-то гей-парадом в том понимании, в каком он осел в их мозгах – голые мужчины, люди в перьях и т. д. Они приравнивают шествие к пропаганде, но никак не трактуют это как право человека на протест или на торжество. Почему торжество должно быть запрещено?"

Все подробности - в новом выпуске!