Apollo Group приобретет 51% акций предприятия Lido

Соответствующие акции Apollo Group приобретет у компании Mirrow Institute, которая принадлежит эстонскому бизнесмену Ивару Венделину.

Сумму сделки стороны не разглашают.

Запланированная сделка требует разрешения органов надзора за конкуренцией Латвии и Эстонии.

Венделин, который также является совладельцем Apollo Group, назвал приобретение 51% акций Lido стратегическим.

Он отметил, что было логичным объединить сильный бренд Lido с текущим бизнесом Apollo Group. "Сеть Lido, состоящую из 17 ресторанов и 15 магазинов, знают все латвийцы и эстонцы, и такое признание является твердой валютой", - сказал Венделин, добавив, что концепцию шведского стола Lido можно улучшать, и это станет достойным вызовом для Apollo Group.

Остальные 49% акций Lido по-прежнему будут принадлежать Гунару Кирсонсу.

Как сообщалось ранее, эстонская компания Treeland, принадлежащая Mirrow Institute, в июне этого года стала крупнейшим акционером Lido.

Венделин является миноритарным акционером компании Apollo Group, владеющей книжными магазинами Apollo, кинотеатрами Apollo, Baltic Film Distribution, соко-барами Blender, кафе-мороженым IceCafe и ресторанами O'Learys, KFC и Valpiano. Мажоритарным акционером Apollo Group является холдинговая компания MM Grupp, которой владеет эстонский бизнесмен Маргус Линнамяэ.

В то же время Венделин является миноритарным акционером MM Grupp, в который входят фармацевтический ритейлер Magnum, медиагруппа Postimees Grupp, розничный продавец бытовой техники IM Arvutid. Группа также имеет долю в производителе ультраконденсаторов Skeleton Technologies Group. В международную медиагруппу, акционером которой является MM Grupp, входит и информационное агентство LETA.

Как сообщалось ранее, оборот Lido Group в 2019 году составил 56,123 миллиона евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, при этом убытки составили 102 778 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Финансовые результаты компании и ее группы за 2020 год еще не опубликованы.