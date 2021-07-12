Covid-19: в Литве 86 новых случаев, в Эстонии - 54

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлены 86 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 20,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 279 302 человека, 565 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончался 4401 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8973 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3500 тестов на коронавирус, выявлено 54 первичных позитивных результата, что составляет 1,5% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 40,2 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,3%.

В больницах Эстонии находится на лечении 21 пациент с коронавирусом.