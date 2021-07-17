Мнение: коронавирус становится "пандемией непривитых". Что это значит?

"Есть четкий посыл: это становится пандемией для непривитых",

- сообщила журналистам Рошель Валенская, директор Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC).

CDC сообщил о более чем 33 000 новых случаях Covid-19 в четверг, что значит примерно 26 306 новых случаев в день в течение семидневного периода, что на 70% больше, чем неделю назад.

Среднее количество пациентов с Covid-19, госпитализированных в день в течение семидневного периода, составило примерно 2790, что на 36% больше, чем неделю назад. Среднее количество новых смертей в день за семидневный период составило 211, что на 26% больше, чем неделю назад, хотя перед этим несколько недель оно было низким.

Это увеличение сконцентрировано в сообществах с низким уровнем вакцинации, и "невакцинированные американцы составляют практически все последние случаи госпитализаций и смертей от Covid-19", - сказал Джефф Зиентс, координатор реакции Белого дома на Covid-19.

Новую волну Covid-19 подпитывает дельта-штамм, на который в настоящее время приходится более 80% новых случаев заражения.

Вакцины против Covid-19, в том числе произведенные Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, очень эффективны и против дельта-варианта, но кампания вакцинации в США в последние недели значительно замедлилась.

Президент США Джо Байден поставил цель обеспечить уровень в 70% вакцинированных среди взрослых американцев хотя бы одной дозой вакцины к 4 июля, однако к 14 июля ее получили только 67,9% взрослых американцев. При сохранении нынешних темпов эта цель не будет достигнута даже к концу месяца.