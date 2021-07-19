По мере уменьшения влияния пандемии зафиксирован стремительный рост экспорта

Рост стоимости экспорта товаров в мае этого года был зафиксирован во всех группах товаров. Значительный вклад в рост экспорта товаров принесло увеличение на 39,7% экспорта древесины и изделий из дерева. Увеличение экспорта древесины и изделий из дерева было зафиксировано в Германию, Нидерланды, США. Однако решающую роль в росте этой группы товаров сыграло увеличение экспорта древесины в Соединенное Королевство, за счет существенного увеличения экспорта продольно распиленных древесных материалов и гранул.
Стремительный рост экспорта был зафиксирован в группе металлов и товаров из этих материалов, в целом на 63,2% по сравнению с маем прошлого года. Увеличению экспорта в этой группе товаров способствовал рост экспорта железного лома и стального лома в Турцию.
Следует отметить, что увеличению экспорта способствовал также рост цен на сырье. Влияние на это оказывает восстановление экономики, а также введенные ограничения по снижению распространения коронавируса, негативно повлиявшие на производственные мощности и скорость поставок. Таким образом предложение восстанавливается медленнее, чем спрос, создавая ценовое давление в отдельных отраслях. С начала года на мировых биржах стремительно росли цены на нефть, древесину, металл и другое сырье. Это подтверждают также цены производителей и экспортеров в Латвии. Данные за май еще не доступны, но в апреле цена экспортной единицы в годовом разрезе выросла в среднем на 8,0%, более стремительно увеличивались цены как раз на древесину, металлы и продукцию из металла.
Наиболее стремительный рост среди всех групп товаров в мае этого года был зафиксирован на средства передвижения – экспорт этой группы товаров за год вырос на 77,5%. Эта группа товаров наиболее тяжело пострадала во время кризиса Covid-19, но сейчас стоимость экспорта вернулась на допандемийный уровень. Наибольший вклад в развитие экспорта транспортных средств обеспечило увеличение экспорта легковых автомобилей. Следует отметить, что экспорту легковых автомобилей в основном способствовал рост реэкспорта, поскольку аналогичный рост зафиксирован и в данных об импорте.
Важно отметить также динамику импорта товаров, поскольку темпы роста импорта в апреле и мае этого года были даже выше, чем экспорт, увеличившись соответственно на 45,7% и 53,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В свою очередь, за первые пять месяцев импорт товаров был на 20,2% выше, чем за соответствующий период 2020 года. Стремительный рост импорта в последние месяцы свидетельствует о восстановлении латвийской экономики. С увеличением внутреннего потребления и активизацией строительства, спрос на потребительские и капитальные товары также возрос, что способствует импорту.