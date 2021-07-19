Пн, 19.07.2021
Мотоцикл и девушка - это как минимум красиво Влада Кукеле, байкерша из Латвии
Влада Кукеле, байкерша из Латвии

По мере уменьшения влияния пандемии зафиксирован стремительный рост экспорта

ФОТО: Пресс-фото

Благодаря благоприятной внешней среде, экспорт латвийских товаров в мае 2021 года показал стремительный рост. Стремительное увеличение экспорта продолжается четвертый месяц подряд, с ускорением роста с 7,0% в феврале этого года до 36,2% в мае этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Таким образом, за первые пять месяцев этого года стоимость экспорта латвийских товаров была на 18,1% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Столь стремительное увеличение экспорта товаров было ожидаемо. Во-первых, мощный рост был обусловлен низкой базой прошлого года, особенно в мае 2020 года, когда в результате кризиса из-за Covid-19 экспорт латвийских товаров уменьшился на 15,8%. Во-вторых, росту экспорта с февраля нынешнего года способствовало также восстановление мировой экономики от последствий, вызванных кризисом из-за Covid-19, что благоприятно повлияло на внешний спрос на латвийские товары.

Предполагается, что и в последующие месяцы стоимость экспорта товаров продолжит расти. Однако, в отсутствии эффекта базы, темпы роста в годовом разрезе снизятся по сравнению с ростом, зафиксированным в мае этого года, но двузначный рост сохранится.

Экономическая уверенность Европейского Союза (ЕС) или крупнейшего торгового партнера Латвии улучшается с начала года и в течение последних месяцев даже превысила допандемийный уровень. Характерно, что уверенность потребителей и предпринимателей повышается горизонтально во всех странах-участницах ЕС. Латвия экспортирует в страны-участницы ЕС почти 70% от общей стоимости экспорта товаров, таким образом рост экономической активности в странах-участницах ЕС оказывает позитивное влияние на дальнейшее развитие экспорта. Это отразилось также на данных об экспорте латвийских товаров за последние месяцы. Постепенное смягчение ограничений в связи с распространением вируса Covid-19 и более активная вакцинация как в Европе, так и в остальных регионах мира способствовали улучшению настроения и экономической активности потребителей и предпринимателей.

Рост стоимости экспорта товаров в мае этого года был зафиксирован во всех группах товаров. Значительный вклад в рост экспорта товаров принесло увеличение на 39,7% экспорта древесины и изделий из дерева. Увеличение экспорта древесины и изделий из дерева было зафиксировано в Германию, Нидерланды, США. Однако решающую роль в росте этой группы товаров сыграло увеличение экспорта древесины в Соединенное Королевство, за счет существенного увеличения экспорта продольно распиленных древесных материалов и гранул.

Стремительный рост экспорта был зафиксирован в группе металлов и товаров из этих материалов, в целом на 63,2% по сравнению с маем прошлого года. Увеличению экспорта в этой группе товаров способствовал рост экспорта железного лома и стального лома в Турцию.

Следует отметить, что увеличению экспорта способствовал также рост цен на сырье. Влияние на это оказывает восстановление экономики, а также введенные ограничения по снижению распространения коронавируса, негативно повлиявшие на производственные мощности и скорость поставок. Таким образом предложение восстанавливается медленнее, чем спрос, создавая ценовое давление в отдельных отраслях. С начала года на мировых биржах стремительно росли цены на нефть, древесину, металл и другое сырье. Это подтверждают также цены производителей и экспортеров в Латвии. Данные за май еще не доступны, но в апреле цена экспортной единицы в годовом разрезе выросла в среднем на 8,0%, более стремительно увеличивались цены как раз на древесину, металлы и продукцию из металла.

Наиболее стремительный рост среди всех групп товаров в мае этого года был зафиксирован на средства передвижения – экспорт этой группы товаров за год вырос на 77,5%. Эта группа товаров наиболее тяжело пострадала во время кризиса Covid-19, но сейчас стоимость экспорта вернулась на допандемийный уровень. Наибольший вклад в развитие экспорта транспортных средств обеспечило увеличение экспорта легковых автомобилей. Следует отметить, что экспорту легковых автомобилей в основном способствовал рост реэкспорта, поскольку аналогичный рост зафиксирован и в данных об импорте.

Важно отметить также динамику импорта товаров, поскольку темпы роста импорта в апреле и мае этого года были даже выше, чем экспорт, увеличившись соответственно на 45,7% и 53,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В свою очередь, за первые пять месяцев импорт товаров был на 20,2% выше, чем за соответствующий период 2020 года. Стремительный рост импорта в последние месяцы свидетельствует о восстановлении латвийской экономики. С увеличением внутреннего потребления и активизацией строительства, спрос на потребительские и капитальные товары также возрос, что способствует импорту.


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