По мере уменьшения влияния пандемии зафиксирован стремительный рост экспорта

Рост стоимости экспорта товаров в мае этого года был зафиксирован во всех группах товаров. Значительный вклад в рост экспорта товаров принесло увеличение на 39,7% экспорта древесины и изделий из дерева. Увеличение экспорта древесины и изделий из дерева было зафиксировано в Германию, Нидерланды, США. Однако решающую роль в росте этой группы товаров сыграло увеличение экспорта древесины в Соединенное Королевство, за счет существенного увеличения экспорта продольно распиленных древесных материалов и гранул.

Стремительный рост экспорта был зафиксирован в группе металлов и товаров из этих материалов, в целом на 63,2% по сравнению с маем прошлого года. Увеличению экспорта в этой группе товаров способствовал рост экспорта железного лома и стального лома в Турцию.

Следует отметить, что увеличению экспорта способствовал также рост цен на сырье. Влияние на это оказывает восстановление экономики, а также введенные ограничения по снижению распространения коронавируса, негативно повлиявшие на производственные мощности и скорость поставок. Таким образом предложение восстанавливается медленнее, чем спрос, создавая ценовое давление в отдельных отраслях. С начала года на мировых биржах стремительно росли цены на нефть, древесину, металл и другое сырье. Это подтверждают также цены производителей и экспортеров в Латвии. Данные за май еще не доступны, но в апреле цена экспортной единицы в годовом разрезе выросла в среднем на 8,0%, более стремительно увеличивались цены как раз на древесину, металлы и продукцию из металла.

Наиболее стремительный рост среди всех групп товаров в мае этого года был зафиксирован на средства передвижения – экспорт этой группы товаров за год вырос на 77,5%. Эта группа товаров наиболее тяжело пострадала во время кризиса Covid-19, но сейчас стоимость экспорта вернулась на допандемийный уровень. Наибольший вклад в развитие экспорта транспортных средств обеспечило увеличение экспорта легковых автомобилей. Следует отметить, что экспорту легковых автомобилей в основном способствовал рост реэкспорта, поскольку аналогичный рост зафиксирован и в данных об импорте.