Убытки Lux Express Estonia в прошлом году превысили 2,5 млн евро

В прошлом году оборот компании снизился на 60,1% - до 14 млн евро. Количество обслуженных пассажиров уменьшилось на 50% - до 1,47 млн.

Согласно отчету, пандемия Covid-19 с марта прошлого года оказала негативное влияние на пассажирские перевозки, что объясняет падение количества пассажиров и, как следствие, снижение оборота и убытки.

У Lux Express Estonia есть дочерняя компания в Латвии - Lux Express Latvia, а также дочерние компании в Литве, Финляндии, России, Белоруссии и Польше.