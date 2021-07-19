Пн, 19.07.2021
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Убытки Lux Express Estonia в прошлом году превысили 2,5 млн евро

Lux Express. Иллюстративное фото. ФОТО: Lux Express

Убытки эстонского автобусного перевозчика Lux Express Estonia в прошлом году составили 2,6 млн евро по сравнению с прибылью в размере 2,2 млн евро в 2019 году, свидетельствует годовой отчет компании.

В прошлом году оборот компании снизился на 60,1% - до 14 млн евро. Количество обслуженных пассажиров уменьшилось на 50% - до 1,47 млн.

Согласно отчету, пандемия Covid-19 с марта прошлого года оказала негативное влияние на пассажирские перевозки, что объясняет падение количества пассажиров и, как следствие, снижение оборота и убытки.

У Lux Express Estonia есть дочерняя компания в Латвии - Lux Express Latvia, а также дочерние компании в Литве, Финляндии, России, Белоруссии и Польше.

Lux Express Estonia принадлежит компании Mootor Grupp эстонского предпринимателя Хуго Осулы.


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