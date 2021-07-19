Лукашенко: Беларусь не поможет Литве бороться с нелегальной миграцией "бесплатно"

Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - заявил Лукашенко в интервью Sky News Arabia.

Он также сказал, что если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину и упрекают Беларусь в том, что те причастны к этой миграции.

"Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский лидер.

Официальные лица Литвы считают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу. На прошлой неделе Сейм Литвы принял постановление, признающее нелегальную миграцию взрослого населения гибридной агрессией, отметив, что недружественные страны организуют незаконные трансграничные потоки граждан третьих стран с целью дестабилизации ситуации в Литве.

Ранее Лукашенко заявлял в связи с новыми санкциями Евросоюза, что Беларусь больше не будет защищать Европу от нелегальных иммигрантов, незаконного оборота наркотиков и контрабанды.

"Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", -заявил он.

Как он сказал в интервью, в Литве действуют "преступные группировки, которые организуют трансграничное перемещение нелегальных мигрантов", но власти делают вид, что не видят этого, а обвиняют Беларусь в кризисе и тем самым пытаются скрыть правду.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, оценивая заявления Лукашенко, назвал их шантажом.

"Это не помощь, это шантаж. Ничего другого нельзя ожидать от террористического режима. Ответ прост - если Минск не продолжит принимать мигрантов, Литва потребует новых санкций", - сказал пресс-секретарь министра Витауте Шмайжите.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов - в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.