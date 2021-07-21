Ср, 21.07.2021
Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс. Жители Ильгюциемса
Жители Ильгюциемса

За прошедшие сутки от Covid-19 были привиты более 5300 человек

Вакцина. Иллюстративное фото. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 5350 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2126 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2210 человек. Еще 1014 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,25% населения Латвии.

 

НАВЕРХ
Back