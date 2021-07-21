За прошедшие сутки от Covid-19 были привиты более 5300 человек
За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 5350 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 5350 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2126 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2210 человек. Еще 1014 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,25% населения Латвии.