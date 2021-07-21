На прошлой неделе доля дельта-штамма Covid-19 достигла в Латвии 79%
На прошлой неделе доля дельта-штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, достигла в Латвии 79%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе доля дельта-штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, достигла в Латвии 79%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По мере того, как дельта-штамм становится доминирующим, распространенность ранее наиболее превалирующего альфа-штамма коронавируса (британского штамма) в Латвии снижается.
В начале июля дельта-штамм был обнаружен примерно в 18% тестов, но за последние две недели его распространенность быстро выросла - сначала с 18% до 54%, а на прошлой неделе - до 79%.
Директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков на прошлой неделе сообщил Латвийскому телевидению, что в этом году число заболевших может быть намного выше из-за широкого распространения дельта-штамма, и одной из причин является его высокая заразность.
"Если мы сравним аналогичные условия, в которых люди могли заразиться в прошлом году и в этом - домашние условия или общение с друзьями, то такие ситуации больше не сопоставимы с эпидемиологической точки зрения, потому что в аналогичных условиях количество заражений может быть намного выше", - пояснил эпидемиолог.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал в пятницу отчет, в котором прогнозируется резкий рост количества случаев Covid-19 - к 1 августа оно может увеличиться почти в пять раз.