На прошлой неделе доля дельта-штамма Covid-19 достигла в Латвии 79%

"Если мы сравним аналогичные условия, в которых люди могли заразиться в прошлом году и в этом - домашние условия или общение с друзьями, то такие ситуации больше не сопоставимы с эпидемиологической точки зрения, потому что в аналогичных условиях количество заражений может быть намного выше", - пояснил эпидемиолог.