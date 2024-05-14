В Ночь музеев поездка на поезде будет стоить в два раза дешевле

18 мая, в Ночь музеев, в поездах, находящихся в пути с 18:00 до полуночи, будет действовать 50-процентная скидка на электронные и печатные билеты на одну поездку, покупаемые по полной цене, сообщили агентству LETA в AS Pasažieru vilciens (PV).
Скидка будет применяться к билетам на эти поездки на сайте и в мобильном приложении Vivi.
Билеты на поезда с 50-процентной скидкой можно будет приобрести и в кассах, а если касса на конкретной станции закрыта, билет со скидкой можно будет купить у контролера-кондуктора в поезде.
Однако обычные скидки на билеты на поезда не будут суммироваться со скидкой Ночи музеев, отмечает PV.
Традиция Ночи музеев зародилась в 1999 году во Франции. В Латвии мероприятие проводится в 20-й раз.
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