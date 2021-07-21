Латвия закупит дорогое и эффективное лекарство для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19

Как пояснили в Минздраве, препарат также предназначен для тех пациентов, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации или которые не могут быть вакцинированы, но решение о применении препарата будет принимать консилиум.
На покупку лекарства выделено более 200 тысяч евро, этого хватит на 100 доз.
Как сообщалось, в больницах в настоящее время находятся 55 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 43 человек среднетяжелое течение болезни, 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
В целом с начала пандемии госпитализация требовалась 14 325 пациентам с Covid-19.