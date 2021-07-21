Ср, 21.07.2021
Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс. Жители Ильгюциемса
Жители Ильгюциемса

Латвия закупит дорогое и эффективное лекарство для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвия закупит новый эффективный, но также и дорогой медикамент - препарат моноклональных антител REGN COV2 для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19, сообщает lsm.lv.

Как пояснили в Минздраве, препарат также предназначен для тех пациентов, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации или которые не могут быть вакцинированы, но решение о применении препарата будет принимать консилиум.

На покупку лекарства выделено более 200 тысяч евро, этого хватит на 100 доз.

Как сообщалось, в больницах в настоящее время находятся 55 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 43 человек среднетяжелое течение болезни, 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии госпитализация требовалась 14 325 пациентам с Covid-19.


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