Выявлено 56 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 30,7

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 29,7 случая до 30,7.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В субботу сделано 6915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 481 человек. За время пандемии умерли 2550 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки в больницы не поступил ни один пациент с Covid-19, однако один больной был выписал, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах сократилось с 49 до 48.

У 39 человек среднетяжелое течение болезни, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.