Открылся бесконтактный магазин самообслуживания: все покупки будут сканироваться одновременно

Всего в Латвии будет пять магазинов - два в Риге, а остальные в Саласпилсе, Огре и Тинужи.

Общий объем инвестиций во внедрение концепции магазинов составляет 500 000 евро.

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Neste Easy Deli построен с использованием устойчивых и дружественных к окружающей среде материалов, а потребление энергии снижено уже на этапе строительства.

Концепция нового магазина основана на бесконтактном решении самообслуживания на базе технологии RFID (радиочастотной идентификации) – сканируются все покупки клиентов одновременно, например, через пакет для покупок или сумку.

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Процесс строительства магазинов является устойчивым, в отделке используются различные дружественные к окружающей среде материалы - ковролин из переработанной пластмассы, а в несущих конструкциях и дизайне интерьера - древесина CLT (Cross Laminated Timer), известная значительно более быстрым временем монтажа, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью, так как поглощает углекислый газ, а не выделяет его.

Пакетов для покупок в магазине не будет, свежеприготовленные блюда на вынос будут предлагаться в упаковке, изготовленной из дружественных для среды материалов, как и одноразовые стаканчики для напитков и крышки.

ФОТО: Publicitātes foto

В полностью автоматизированный магазин можно войти, используя мобильное приложение Neste, которое будет служить ключом. Покупки можно оплачивать банковскими картами.

Neste Easy Deli будет работать ежедневно, круглосуточно в Риге (ул. Лиелирбес, 30 и Бривибас гатве, 253), Огре (ул. Ригас, 11а), Саласпилсе (ул. Звиедру, 1С) и в Тинужи (Baroni, Тинужская волость).