Напротив Origo построят офисный комплекс. Ранее там планировался отель

Ранее в 2017 году девелопер Astor Group объявил о намерении построить на этом месте отель под брендом Radisson RED. Планировалось, что группа The Rezidor Hotel Group откроет в Риге новый брендовый отель Radisson RED до 2020 года. В новом отеле должно было быть 220 номеров.

Представители Linstow Baltic сообщили агентству LETA, что право собственности на этот земельный участок было перерегистрировано на компанию Linstow Group 16 июня 2021 года. Юридическим владельцем этой территории теперь является ООО Satekles Business Center.

"В настоящее время подробную информацию о планируемых эскизах проекта можно найти в регламенте конкурса дизайнеров, который доступен только участникам конкурса. Более подробно о проекте общественности сообщат после окончания конкурса дизайнеров", - сообщили в Linstow Baltic.

Компания Linstow Baltic объявила конкурс проектов "Развитие комплекса офисных зданий в Риге, в квартале между улицами Элизабетес, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес". Целью конкурса является получение городского проекта нового комплекса офисных зданий - в соответствии с требованиями регламента и проектной программой.

В проект должны быть включены архитектурные решения и общий генеральный план территории под застройку комплекса офисных зданий на трех соединенных между собой земельных участках в Риге: на ул. Бирзниека-Упиша, 2, Бирзниека-Упиша, 4, и Дзирнаву, 106.

Призовой фонд конкурса дизайнеров составляет 30 000 евро.

Заявки на участие в конкурсе дизайна принимаются до 18 октября 2021 года.

Согласно информации Firmas.lv, в прошлом году компания Linstow Baltic работала с оборотом в 2,84 миллиона евро, что на 38,4% меньше, чем в 2019 году, а убытки компании составили 684 645 евро по сравнению с прибылью, полученной годом ранее.