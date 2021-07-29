С помощью инвестиций из фондов Европейского Союза будут повышать производительность экономики

С 2014 по 2020 годы доступное финансирование из фондов ЕС в размере 4,4 млрд евро было важным для развития Латвии и внесло неоценимый вклад в увеличение ВВП и содействие занятости.

Фокус на производительность и конкурентоспособность

Во время следующего периода планирования Латвия сосредоточится на реформах и инвестициях, которые повысят производительность латвийской экономики и конкурентоспособность предприятий, продолжая преобразование латвийской экономики в экономику, основанную на знаниях. Зеленый и дигитальный переход позволит латвийским предпринимателям создавать новые продукты и услуги. Инвестиции фондов позволят обеспечить, чтобы развитие достигло всех регионов и жителей Латвии.

Демографические тенденции и тенденции рынка занятости свидетельствуют о том, что достичь существенного приближения к уровню жизни наиболее развитых стран можно только за счет большого скачка в экономической производительности. В контексте инвестиций из фондов ЕС через призму производительности также надо будет измерять не только вложения в поддержку предпринимательства, но и инвестиции во всех отраслях. Для достижения этого большое значение имеют инвестиции в продуманные проекты, которые способствуют экономии затрат и приносят доходы.

Инвестиции будут осуществляться по шести стратегическим направлениям развития

Латвия на следующий период планирования фондов ЕС выдвинула шесть главных направлений, которые включены также в план национального развития. Первое из них – более мудрая Европа – предусматривает инновационные и мудрые экономические перемены, развитие исследовательской деятельности и навыков, поддержку предпринимательства и цифровизации, в том числе для цифровой совместимости. Второе направление – более зеленая Европа, двигаясь к климатической нейтральности, адаптируясь к изменениям климата и реализуя политику защиты окружающей среды. Третье – более объединенная Европа – за счет развития безопасного, устойчивого и доступного транспорта. Четвертое направление инвестиций – более социальная Европа, путем обеспечения равных возможностей и доступа к образованию, здравоохранению и рынку труда, а также справедливых условий труда, социальной защищенности и инклюзии. Пятое направление – более близкая жителям Европа, за счет содействия устойчивому и сбалансированному развитию регионов. И последнее, шестое направление инвестиций – поддержка в решении социально-экономических проблем в связи с переходом к климатической нейтральности.

На следующие семь лет – 4,4 млрд евро