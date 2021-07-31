День #8 ⟩ Первое золото Беларуси и Джокович, который дважды подвёл Сербию
В субботу, 31 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 21 комплект медалей в 13 видах спорта.
В субботу, 31 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 21 комплект медалей в 13 видах спорта.
Триатлон, смешанная эстафета
Британки Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун, Алекс Йи завоевали золото в смешанной эстафете в триатлоне, преодолев дистанцию за 1:23:41. Второй финишировала сборная США (Кэти Заферес, Кевин Макдауэлл, Тейлор Нибб и Морган Пирсон), показав время 1:23:55. Замкнули тройку француженски Леони Перио, Дориан Конинкс, Кассандра Богран, Венсан Луи, которые показали результат 1:24:04.
Плавание, 100 м, баттерфляй, мужчины
Американский пловец Кейлеб Дрессел завоевал золото и установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем. Он проплыл дистанцию за 49,45 секунды. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (49,68), а замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти (50,74). Российский пловец Андрей Минаков занял четвёртое место.
Плавание, 200 м, спина, женщины
Австралийская пловчиха Кейли Маккеоун завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м на спине, пройдя дистанцию за 2:04.68. Серебро досталось представительнице Канады Кайли Масс (2:05.42), а бронза - австралийке Эмили Джейн Сибом (2:06.17).
Плавание, 800 м, вольный стиль, женщины
Американская пловчиха Кэти Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой, победив на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус, а третье место заняла итальянка Симона Квадарелла.
24-летняя Кэти Ледеки стала второй спортсменкой в истории плавательных соревнований Олимпийских игр, которой удалось завоевать семь золотых медалей (шесть - в одиночных соревнованиях и одну - в эстафете). Лидером по этому показателю является другая пловчиха из США - Дженни Томпсон, у которой восемь наград высшей пробы (все - в эстафетах).
Плавание, смешанная эстафета 4x100 м, комплекс
Сборная Великобритании с мировым рекордом победила в финале смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м. Британские пловцы проплыли дистанцию за 3.37,58. Серебро завоевали пловцы из Китая (3.38,86), а бронза досталась сборной Австралии (3.38,95).
Стендовая стрельба, трап, команды, микст
Испанцы Альберто Фернандес и Фатима Гальвес выиграли золото в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. В финале они победили Джанмарко Берти и Алессандру Перильи из Сан-Марино со счётом 41:40. Бронза досталась американцам Брайану Барроузу и Мэделинн Энн Бернау, которые одолели словаков Зузану Регак-Стефечекову и Эрика Варгу - 42:42.
Бокс, до 57 кг, женщины
Итальянская боксёрша Ирма Теста стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг. В полуфинале она уступила филиппинке Нести Петесио. Вторая бронзовая медаль досталась британке Кэррисс Артингстолл, которая проиграла японке Сэне Ириэ. Финал между Ириэ и Потесио состоится 3 августа.
Парусный спорт, виндсёрфинг, RS:X, женщины
Китаянка Юньсю Лу стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X. Второе место заняла француженка Шарлин Пикон, а третьей стала британка Эмма Уилсон.
Парусный спорт, виндсёрфинг, RS:X, мужчины
Яхтсмен-виндсёрфер Киран Бадлу принёс Нидерландам четвёртую золотую медаль на Олимпиаде-2020, победив в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X. Второе место досталось французу Тома Гояру, на третьей строчке расположился Би Куань из Китая.
Прыжки на батуте, мужчины
Иван Литвинович принёс Беларуси первую медаль на Олимпиаде-2020 - сразу золотую. В финале 20-летний спортсмен набрал 61,715 балла. Серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзу - Дилан Шмидт из Новой Зеландии (60,675).
Теннис, мужчины
Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
Матч продолжался 2 часа 49 минут и завершился со счётом 4:6, 7:7 (8:6), 3:6 в пользу испанца. По ходу встречи Джокович трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Золото Игр-2020 в одиночном разряде разыграют россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Финал состоится 1 августа.
Теннис, микст
Джокович после поражения от Карреньо-Бусты в матче за одиночную бронзу решил сняться с аналогичного матча в миксе, где он должен был выступать в паре с Ниной Стоянович. Причиной этого решения указана травма левого плеча Джоковича. Таким образом, бронзовые медали без борьбы достались австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс.
В решающем матче микста сойдутся российские теннисисты: Елена Веснина и Аслан Карацев против Андрея Рублёва и Анастасии Павлюченковой. Финал этого противостояния состоится 1 августа.
Теннис, женщины
Бронзу Олимпиады в Токио завоевала украинская теннисистка Элина Свитолина, которая обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу украинки.
Теннис, пары, женщины
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова со счётом 6:4, 4:6, 9:11 проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые медали в женском парном разряде.
За 2 часа 11 минут Веснина и Кудерметова сделали 5 эйсов, реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов и допустили 6 двойных ошибок. Их соперницы четырежды подали навыелт, реализовали 2 брейк-пойнта и дважды ошиблись при подаче.
В решающем матче женского парного разряда чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова сыграют с представительницами Швейцарии Белиндой Бенчич и Викторией Голубич. Финал состоится 1 августа.
Тяжёлая атлетика, до 81 кг, мужчины
Золотую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь (374 кг - 170+204). Серебряным призёром стал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики (367 кг - 163+204), а бронза досталась итальянцу Антонио Пиццолато (365 кг - 165+200).
Тяжёлая атлетика, до 96 кг, мужчины
Катарский тяжелоатлет Фарес Ибрахим Эльбах выиграл золотую медаль в весовой категории до 96 кг, установив олимпийский рекорд (402 кг - 177+225). Серебряным призёром стал венесуэлец Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (387 кг - 177+210), а бронза досталась представителю Грузии Антону Плесному (387 кг - 177+210).
Пулевая стрельба, винтовка, 3 положения, 50 м, женщины
Представительница Швейцарии Нина Кристен завоевала золотую медаль в стрельбе из виновки с трёх позиций. В финале она набрала 463,9 баллов и обошла россиянку Юлию Зыкову (461,9 баллов). Ещё одна россиянка, вышедшая в финал соревнований, Юлия Каримова заняла третью позицию, набрав 450,3 балла.
Стрельба из лука, мужчины
Турецкий лучник Мете Газоз завоевал золотую медаль, победив в финале личных соревнований итальянца Мауро Несполи со счётом 6:4. В противостоянии за бронзу японец Такахару Фурукава одолел представителя Китайского Тайбэя Дана Чжичжуня со счётом 7:3.
Дзюдо, командный турнир, микст
Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале смешанного командного турнира со счётом 4:1. Обладателями бронзы стали команды Германии (победа над Нидерландами со счётом 4:2) и Израиля (победа над командой Олимпийского комитета России со счётом 4:1).
Регби-7, женщины
Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 в финальном матче победила команду Франции со счётом 26:12 и завоевала золото Олимпиады-2020. В матче за третье место сборная Фиджи обыграла Великобританию со счётом 21:12.
Фехтование, сабля, командный турнир, женщины
Российские саблистки стали обладательницами золотых медалей в командном турнире. В решающем поединке Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова обыграли сборную Франции со счётом 45:41. Бронзовые медали в командном турнире достались фехтовальщицам из Южной Кореи, которые победили сборную Италии со счётом 45:42.
Бадминтон, пары, мужчины
Лёгкая атлетика, метание диска, мужчины
Шведские легкоатлеты Даниэль Столь и Симон Петтерссон завоевали золото и серебро в метании диска. Столь в своей лучшей попытке показал результат 68,90 метра, а Петтерссон - 67,39 метра. Бронза досталась австрийцу Лукасу Вайсхайдингеру (67,07).
Лёгкая атлетика, смешанная эстафета 4x400 м
Сборная Польши победила в смешанной эстафете 4х400 м с результатом 3.09,87. Второе место досталось команде Доминиканской Республики (3.10,21), бронза - у спортсменов из США (3.10,22).
Лёгкая атлетика, 100 м, женщины
Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров. Золото досталось Элейн Томпсон, которая установила новый олимпийский рекорд - 10,61 секунды. Предыдущий рекорд (10,62) принадлежал американке Флоренс Гриффит-Джойнер и был установлен на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Он продержался почти 33 года.
Второй к финишу пришла двукратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,74), а Шерика Джексон финишировала на третьем месте (10,76).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
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