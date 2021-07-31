В Латвии сократилось производство спирта; на алкоголь ушло на 19% меньше

В целом за пять месяцев 2020 года произведено 2,869 млн литров спирта, что на 234 750 литров меньше, чем за семь месяцев 2019 года.

Было произведено 2,869 млн литров этилового спирта, что на 7,6% меньше, чем за пять месяцев 2019 года. Дегидрированный спирт в этом году в Латвии не производился.

Импорт этилового спирта за пять месяцев 2021 года составил 4,506 млн литров, что на 38,2% меньше, чем за пять месяцев 2020 года.

Реализация этилового спирта уменьшилась на 83,5% или 2,727 млн литров - до 0,5 млн литров по сравнению с 3,267 млн литров за пять месяцев 2020 года.

Для производства алкогольных напитков было использовано 4,591 млн литров этилового спирта, что на 19,4% меньше, чем за пять месяцев 2020 года.