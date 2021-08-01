Для клиентов тарифа Elektrum ekonomiskais цена на электричество вырастет на 42,9%: что нужно знать?

Компания также определила, что с сегодняшнего дня фиксированная цена на электроэнергию для потребителей может изменяться не более двух раз в течение календарного года вместо предыдущего.

Как компания Latvenergo пояснила агентству LETA, повышение фиксированного тарифа связано с повышением биржевой цены на электроэнергию.

В то же время представители Latvenergo указали, что цены выросли из-за нескольких важных факторов: рост цены на природный газ, восстановление экономики, более высокие цены квот на углекислый газ и т.д.

Компания объяснила, что изменение цены носит общий характер и что в большей или меньшей степени это изменение затронет всех потребителей электроэнергии, независимо от выбранного поставщика или продукта.

Пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере подчеркнула, что рост цен на энергоресурсы на рынке влияет на услуги всех торговцев электроэнергией. "По мере роста цен на бирже цены на электроэнергию для всех торговцев также выросли - примерно на 40% за последние шесть месяцев, а общее увеличение окончательных счетов для клиентов в настоящее время составляет в среднем 15-20% - это около трех евро в месяц для среднего домохозяйства", - пояснила она.

Бидере также напомнила, что большая часть счетов за электроэнергию - около двух третей - состоит из тарифов и налогов, установленных государством. Цена на электроэнергию составляет третью часть.