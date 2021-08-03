Вт, 3.08.2021
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Зане Бартниеце, член правления TVNET GRUPA

Голодная система здравоохранения. Что дальше? Мнение главы Ассоциации молодых врачей

Артур Шилов ФОТО: Пресс-фото

Теоретически во время пандемии была объявлена чрезвычайная ситуация в медицине. В действительности латвийская система здравоохранения работала в чрезвычайном режиме уже долгое время, а в период пандемии она сама себя загнала в тупик. Если система медицины опирается на двух китов - финансирование и персонал, то мы испытываем острую нехватку обоих основных ресурсов. События прошлого года наглядно показали неспособность действующей модели здравоохранения функционировать и доказали, что здравоохранение в Латвии, к сожалению, не является приоритетом.

Артур Шилов, доктор, председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей:

Приоритет здравоохранения на словах должен стать приоритетом на деле

Анализируя распределение государственного бюджета, следует подчеркнуть, что в Латвии в среднем на здравоохранение ежегодно выделяется 12% от общего бюджета. На мой взгляд, неуместно говорить, что здравоохранение является приоритетом для нашей страны, потому что мы тратим на систему здравоохранения пропорционально вдвое меньше из общего бюджета, чем страны, которые мы поставили в качестве примеров хорошей работы - Германия , Нидерланды, Швеция, Норвегия.

В бюджете здравоохранения постоянно наблюдается дефицит средств, который постепенно ослабляет систему изнутри. Самыми большими проблемами системы являются нехватка рабочей силы и недостаточная оплата медицинского персонала, а также абсолютная неопределенность в организации и оплате медицинских услуг. Это напрямую влияет на доступность медицинских услуг, в результате чего страдает пациент.

По мере того, как мы продолжаем это делать, каждый год будет требоваться все больше и больше средств для спасения обреченной системы. Во время Covid-19 механизм здравоохранения остановился на год, а сейчас есть опасения по поводу возможных сценариев в случае распространения штаммов Covid-19. Мы больше не можем позволить себе прерывать работу системы здравоохранения. В конце концов проигравшим от такого простоя будет именно пациент.

Инвестирование в систему здравоохранения - это не только трата денег. Это двусторонний процесс: государство вкладывает деньги в систему здравоохранения, чтобы ее население было здоровым, трудоспособным и экономически активным. За свой счет через налоги граждане ожидают определенных услуг, в том числе доступного медицинского обслуживания. Нынешняя "противопожарная" модель здравоохранения требует гораздо больше ресурсов - как финансовых, так и человеческих. В оголодавшей системе здравоохранения появляются пациенты, терапия которых требует гораздо более длительного лечения и реабилитации, что является дополнительным финансовым бременем для государства.

Модель здравоохранения в настоящее время работает на энтузиазме медицинского персонала.

Еще одна забытая проблема, которая скоро поставит нас в роль заложников - это средний возраст врачей: в систему приходит меньше новых врачей, чем тех, кто выходит на пенсию. За последние 20 лет количество резидентур не соответствовало количеству выпускников. В среднем дефицит составлял 30-50 мест. Если мы 20 лет готовим гораздо меньше молодых специалистов, чем можем и чем необходимо, то уже сейчас очевидно, что в будущем этот дефицит придется решать за счет кого-то другого.

Нехватка медперсонала сильно ощущается по всей Латвии. Мои прогнозы таковы, что лет через 10-15 нас ждет демографическая яма. Первыми шагами в обеспечении человеческими ресурсами, которые, в свою очередь, обеспечивают доступность услуг, являются разработка новых моделей оплаты труда, финансирование нуждающихся резидентур из государственного бюджета и отмена платных резидентур. Важной предпосылкой для развития здравоохранения является четкий и достижимый план на 7-10 лет с достижимыми целями и курсом развития. Можно сказать, что причина, по которой наша национальная система здравоохранения в настоящее время функционирует и даже пытается двигаться вперед, - это энтузиазм медицинского персонала.

Расходы на здравоохранение в Латвии на душу населения в год самые низкие в странах Балтии

Меня также беспокоит общий фон и резкие различия между странами Балтии - Латвия в среднем тратит меньше всего средств на душу населения, а именно 1337 евро в год. Между тем, в Литве тратится 1788 евро на душу населения в год, а в Эстонии - 1746 евро.

Здоровье и продолжительность жизни человека улучшаются благодаря доступности лечения - как лекарств, так и услуг. Однако в Латвии складывается совершенно иная картина. У нас самый высокий уровень заболеваемости и смертности от излечимых болезней среди стран Балтии. Число онкологических, сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний продолжает находиться на шокирующе высоком уровне. Однако оценка того, сколько Латвия тратит на душу населения, многое объясняет. В конечном итоге такое развитие событий, конечно, выльется в еще большую финансовую нагрузку на государство.

Несомненно, основные медицинские услуги и их доступность, такие как визиты к семейному врачу или услуги неотложной помощи, находятся на высоком уровне, но существует совсем другая картина в отношении доступности лекарств и консультаций специалистов, а также в системе записи. Основным препятствием для пациента на пути к выздоровлению являются длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, состояние здоровья которых часто остается очень серьезным в течение длительного периода ожидания.

Вот почему в последние годы серьезную озабоченность вызывает выбор пациентами становиться резидентами Литвы или Эстонии, где спектр доступных услуг шире. Это обстоятельство, конечно, не льстит нашей стране и служит напоминанием об острой необходимости более серьезно отнестись к совершенствованию модели здравоохранения, чтобы врачи могли делать свою работу - лечить, а политики могли делать свою работу - распределять деньги так, чтобы что это несло наибольшую пользу народу Латвии. К сожалению, в здравоохранении этот принцип не работает.

Государство обязано обеспечить доступность медицинских услуг и лекарств для населения, оплачивая такой ряд медицинских услуг и лекарств для пациентов, за которые они не могут заплатить из своего кармана.

По сравнению с другими странами Европейского Союза, в Латвии одна из самых больших доплат пациентов за услуги и лекарства, которая в среднем составляет 39%. Этот процент вопиющий, учитывая, что в Латвии есть государственное здравоохранение.

Следует подчеркнуть, что ограничения для пациентов, получающих своевременное лечение или лекарства, будут способствовать попаданию пациента в руки неотложной медицинской помощи, что, в свою очередь, потребует увеличения дополнительных инвестиций со стороны государства. В настоящее время пациент является заложником системы здравоохранения, а наша цель - организовать модель оказания помощи таким образом, чтобы система направляла пациента, а не наоборот. Я призываю лиц, принимающих решения, не называть здравоохранение приоритетом, если это не отражается в процентном распределении государственного бюджета и нет четкого плана действий по перезапуску системы здравоохранения.


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