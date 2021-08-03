Голодная система здравоохранения. Что дальше? Мнение главы Ассоциации молодых врачей

Инвестирование в систему здравоохранения - это не только трата денег. Это двусторонний процесс: государство вкладывает деньги в систему здравоохранения, чтобы ее население было здоровым, трудоспособным и экономически активным. За свой счет через налоги граждане ожидают определенных услуг, в том числе доступного медицинского обслуживания. Нынешняя "противопожарная" модель здравоохранения требует гораздо больше ресурсов - как финансовых, так и человеческих. В оголодавшей системе здравоохранения появляются пациенты, терапия которых требует гораздо более длительного лечения и реабилитации, что является дополнительным финансовым бременем для государства.

Модель здравоохранения в настоящее время работает на энтузиазме медицинского персонала.

Еще одна забытая проблема, которая скоро поставит нас в роль заложников - это средний возраст врачей: в систему приходит меньше новых врачей, чем тех, кто выходит на пенсию. За последние 20 лет количество резидентур не соответствовало количеству выпускников. В среднем дефицит составлял 30-50 мест. Если мы 20 лет готовим гораздо меньше молодых специалистов, чем можем и чем необходимо, то уже сейчас очевидно, что в будущем этот дефицит придется решать за счет кого-то другого.

Нехватка медперсонала сильно ощущается по всей Латвии. Мои прогнозы таковы, что лет через 10-15 нас ждет демографическая яма. Первыми шагами в обеспечении человеческими ресурсами, которые, в свою очередь, обеспечивают доступность услуг, являются разработка новых моделей оплаты труда, финансирование нуждающихся резидентур из государственного бюджета и отмена платных резидентур. Важной предпосылкой для развития здравоохранения является четкий и достижимый план на 7-10 лет с достижимыми целями и курсом развития. Можно сказать, что причина, по которой наша национальная система здравоохранения в настоящее время функционирует и даже пытается двигаться вперед, - это энтузиазм медицинского персонала.

Расходы на здравоохранение в Латвии на душу населения в год самые низкие в странах Балтии

Меня также беспокоит общий фон и резкие различия между странами Балтии - Латвия в среднем тратит меньше всего средств на душу населения, а именно 1337 евро в год. Между тем, в Литве тратится 1788 евро на душу населения в год, а в Эстонии - 1746 евро.

Здоровье и продолжительность жизни человека улучшаются благодаря доступности лечения - как лекарств, так и услуг. Однако в Латвии складывается совершенно иная картина. У нас самый высокий уровень заболеваемости и смертности от излечимых болезней среди стран Балтии. Число онкологических, сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний продолжает находиться на шокирующе высоком уровне. Однако оценка того, сколько Латвия тратит на душу населения, многое объясняет. В конечном итоге такое развитие событий, конечно, выльется в еще большую финансовую нагрузку на государство.

Несомненно, основные медицинские услуги и их доступность, такие как визиты к семейному врачу или услуги неотложной помощи, находятся на высоком уровне, но существует совсем другая картина в отношении доступности лекарств и консультаций специалистов, а также в системе записи. Основным препятствием для пациента на пути к выздоровлению являются длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, состояние здоровья которых часто остается очень серьезным в течение длительного периода ожидания.

Вот почему в последние годы серьезную озабоченность вызывает выбор пациентами становиться резидентами Литвы или Эстонии, где спектр доступных услуг шире. Это обстоятельство, конечно, не льстит нашей стране и служит напоминанием об острой необходимости более серьезно отнестись к совершенствованию модели здравоохранения, чтобы врачи могли делать свою работу - лечить, а политики могли делать свою работу - распределять деньги так, чтобы что это несло наибольшую пользу народу Латвии. К сожалению, в здравоохранении этот принцип не работает.

Государство обязано обеспечить доступность медицинских услуг и лекарств для населения, оплачивая такой ряд медицинских услуг и лекарств для пациентов, за которые они не могут заплатить из своего кармана.

По сравнению с другими странами Европейского Союза, в Латвии одна из самых больших доплат пациентов за услуги и лекарства, которая в среднем составляет 39%. Этот процент вопиющий, учитывая, что в Латвии есть государственное здравоохранение.