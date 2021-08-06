Появился очень сильный трупный запах, который в прямом смысле выселил Олега из его дома. Тело семидесятишестилетней женщины пролежало в квартире неделю. В полиции установили, что умерла она 19 июля.
Практически две недели люди жили в невыносимых условиях.
Олег и соседи звонили во всевозможные инстанции, где получили отказ в помощи. Однако их основные претензии направлены в сторону полиции, а также фирмы, обслуживающей дом. По их словам, когда полицейские приехали первый раз, они ничего не сделали, а в Naujenes pakalpojumu serviss только развели руками, потому что в квартиру покойной они просто не имеют права заходить, а тем более - разбираться с ее трупом.
Как вышло, что жители дома с 19 по 26 июля жили по соседству с разлагающимся телом и почти две недели не могли избавиться от трупного запаха? И действительно ли инстанции не хотели помогать людям? Подробности в видео.
Видео: Мертвая соседка. История жителей Даугавпилса, которых поглотил трупный запах