Видео ⟩ Мертвая соседка. История жителей Даугавпилса, которых поглотил трупный запах

Олег и соседи звонили во всевозможные инстанции, где получили отказ в помощи. Однако их основные претензии направлены в сторону полиции, а также фирмы, обслуживающей дом. По их словам, когда полицейские приехали первый раз, они ничего не сделали, а в Naujenes pakalpojumu serviss только развели руками, потому что в квартиру покойной они просто не имеют права заходить, а тем более - разбираться с ее трупом.