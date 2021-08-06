В июне продолжился стремительный рост производства

Не наблюдается увеличения объемов производства среди отраслей промышленности по отношению к июню прошлого года только в выработке электроэнергии и газа (-14,9%). В самой маленькой из отраслей – добывающей промышленности и разработке карьеров – рост достиг 9,3%, а в самой большой отрасли – обрабатывающей промышленности – рост составил 10,9%.

Среди товарных групп обрабатывающей промышленности немного сократился объем производства продуктов питания (-0,8%), между тем рост в остальных товарных группах преимущественно отображается двузначными показателями. В том числе производство древесины и изделий из дерева и пробки, за исключением мебели, выросло на 17,4%. Следует упомянуть, что за пять месяцев этого года объем экспорта деревянных изделий в Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки был вдвое выше, чем в прошлом году. Рост производства неметаллической минеральной продукции составил 7,6%, а увеличение производства готовых металлических изделий составило 13,7%. Среди товарных групп, имеющих меньший удельный вес в обрабатывающей промышленности, высокий уровень роста зафиксирован в производстве напитков (+13,9%), текстильных изделий (+10%), одежды (+21,2%), химических веществ и продуктов (+10,8%), электрооборудования (+11,5%), оборудования, механизмов и рабочих машин (+30%), автомобильных прицепов и полуприцепов (+37,1) и мебели (+31,8). В полиграфии и репродукции записей также отмечен рост на 25%.

Между тем рост обрабатывающей промышленности в первом полугодии составил 9%. Среди товарных групп в производстве продуктов питания отмечен спад на 1,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, в производстве древесины и изделий из дерева наблюдался рост 9,9%, в производстве неметаллической минеральной продукции рост 5,4% и в производстве готовых металлоизделий рост 7,9%.

Произведенные объемы электроэнергии в июне этого года были на 25,9% ниже, чем за соответствующий период прошлого года. Хотя может показаться, что это могло произойти под влиянием засушливых погодных условий, все же выработка на электростанциях увеличилась на 11,2%, в то время как объемы, произведенные на станциях когенерации, упали на 45,3%. Объемы электроэнергии, произведенной ветрогенераторами, сократились на 33%, составив всего 4 миллиона киловатт-часов, что является самым низким показателем с 2015 года. Следует упомянуть, что произведенная ветром электроэнергия в Латвии в первом полугодии этого года составляет всего 1,9% от общего объема выработанной энергии, а выработка гидроэлектростанций и станций когенерации составляет соответственно 54,2% и 44%.

Обобщенный Европейской Комиссией индекс промышленного доверия в Латвии в июле несколько уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем, однако его по-прежнему можно оценивать как очень высокий, и он остается на допандемийном уровне. В том числе производители отметили высокие объемы экспортных заказов, что в свою очередь указывает на спрос на товары в Европейском Союзе и других странах мира. Между тем общий индекс экономических настроений в Европейском Союзе, а также европейский индекс промышленных настроений установили новые за историю наблюдений рекорды.