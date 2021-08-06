Две смерти в Елгаве: возможно, парень зарезал девушку, а потом покончил с собой

Ссора произошла в елгавской квартире, где позднее был обнаружен труп девушки с признаками насильственной смерти, а у подъезда дома по улице Паста, 34, был найден мертвым несовершеннолетний парень, вероятно, упавший с большой высоты.

"Подростку 17 лет, у него был конфликт с девушкой. Конфликт закончился трагично. У девушки - десятки ран",

- сказал старший по дому Виктор.

Он рассказал, что молодой человек уже ранее был замечен в округе дома, он знал, как проникнуть в подъезд.

"Родственник парня сказал, что он употреблял антидепрессанты и все это произошло в состоянии аффекта. Семья у парня очень порядочная - они не пьяницы или наркоманы. Это трагедия", - рассказал Виктор.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что оба этих случая связаны между собой - молодой человек, возможно, совершил преступные деяния против девушки и после этого покончил с собой.

Чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего, начаты два уголовных процесса.