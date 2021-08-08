Исследование показало, насколько сильна вероятность повторно заболеть коронавирусом

По данным агентства, заключение поддерживает рекомендацию предлагать вакцинацию против Covid-19 всем, независимо от предыдущей инфекции SARS-CoV-2, передает Medical Xpress.

Некоторые политики США, в том числе сенатор Рэнд Пол, в прошлом заявляли, что не намерены получать вакцину от Covid-19, потому что у них есть иммунитет от предыдущей инфекции.

Новое исследование было основано на 246 взрослых из Кентукки, которые повторно заразились в мае и июне этого года, а ранее были инфицированы в 2020 году.

Их сравнивали с 492 субъектами контрольной группы, которые одновременно получили первый положительный тест.

Анализ показал, что вероятность повторного заражения у невакцинированных людей в 2,34 раза выше, чем у людей, полностью вакцинированных вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

В сообщении говорится, что продолжительность приобретенного иммунитета до сих пор не ясна и может зависеть от появления новых штаммов.

Например, лабораторные исследования показали, что образцы крови людей, инфицированных исходным штаммом Уханя, показали слабые реакции антител на бета-вариант, впервые появившийся в Южной Африке.