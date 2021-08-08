Видео ⟩ После самоубийства врача Восточная больница улучшила работу в отделении

Однако то, что врачи этого отделения тоже вынуждены были пойти на передовую, работая в отделениях Covid-19, усилило их выгорание. Больница привлекла психотерапевтов, в результате чего были обсуждены и согласованы несколько вещей, а с одной из сотрудниц прекращены трудовые отношения.

Молодая врач, которая добровольно рассталась с жизнью, до этого несколько раз находилась на попечении психиатров, т.к. страдала от депрессии и имела мысли о самоубийстве. Она лечилась амбулаторно, а суицид совершила тогда, когда была "на больничном", сообщает передача Латвийского телевидения Dienas ziņas.

Однако тяжелый год, связанный с Covid-19, скорее всего, ухудшил ситуацию.

Реабилитационным работникам также приходилось выходить на работу в палаты Covid-19, дежурили долгие часы. Коллеги смотрели со злобой на тех, кто отказывался или у кого даже были законные основания не выходить на работу, например, из-за болезни ребенка.

После суицида работающие в отделении написало письмо руководству больницы, в котором упомянули о конфликтах, особенно с одним из ведущих врачей. Для разрешения ситуации была привлечена профессор Клиники психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета имени Страдиня.

Теперь раз в неделю проходят встречи с управляющим клиникой для оценки работы за неделю. Обратная связь позволяет оценить то, что было сделано. В то же время это также призыв для врачей других отделений прислушаться к себе.

Илзе Пучкуре, врачебный директор Рижской Восточной клинической университетской больницы, сказала: "Врач, как и любой другой человек, не любит признавать, что он выгорел, что больше ничего не может сделать. Мы герои! Это индивидуальный разговор с собой".