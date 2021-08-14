Covid-19: в Литве 585 новых случаев, в Эстонии - 291

Литва

В пятницу проведен 17 561 тест на Covid-19, доля положительных случаев составила 3,3%. В целом в Литве сделано 4 383 144 тестов.

С начала пандемии в Литве Covid-19 подтвержден у 289 346 человек, при этом 272 964 человека считаются выздоровевшими.

В Литве умерли 4446 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 352 пациента с "Covid-19". 44 из них находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос в стране до 232,9 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 551 056 человек, в том числе 1 369 745 человек завершили курс вакцинации.

Эстония

Суточный прирост Covid-19 в Эстонии - 291 новый случай, при этом умерших среди зараженных коронавирусом зарегистрировано не было, сообщил в субботу Департамент здравоохранения.

Вчера было выполнено 4214 теста, доля положительных тестов составила 6,9%. В целом в Эстонии проведено 1 682 152 теста на Covid-19.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 был подтвержден в 136 790 случаях, 84 746 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерли 1279 человек, которые заразились коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходит лечение 71 пациент с Covid-19.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 245,15 случая.