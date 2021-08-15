Выявлено 73 новых случая Covid-19; 63 заболевших не были вакцинированы

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 62,6 до 64,6 случая на 100 000 населения. За 14 дней выявлено 1323 случая заражения коронавирусом, а кумулятивный показатель впервые с 28 июня превысил рубеж в 60 случаев.

63 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 10 - привитыми от Covid-19.

В минувшие сутки сделано 8290 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9 %.

С начала пандемии в Латвии было выявлено 140 122 человек случаев Covid-19, 2561 человек, заразившийся коронавирусом, умер.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы девять пациентов с Covid-19, в свою очередь один пациент был выписан, таким образом общее количество госпитализированных пациентов за 24 часа выросло с 62 до 69 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 58 пациентов с Covid-19 со среднетяжелым течением заболевания, а у 11 пациентов состояние тяжелое.