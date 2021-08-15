Covid-19: в Литве 434 новых случая, в Эстонии - 203

Литва

Вчера было сделано 9616 тестов, доля положительных результатов составила 4,5%. Всего в Литве выполнено 4 393 390 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в Литве выявлено 289 810 случаев Covid-19, при этом 273 004 человека считаются выздоровевшими.

В Литве в целом умерли 4449 человек, у которых был подтвержден Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 370 пациентов с Covid-19, 42 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве на 15 августа вырос до 242,3 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 553 779 человек, в том числе 1 363 184 человека завершили процесс вакцинации.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки Covid-19 выявлен еще у 203 человек, умерших нет, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения.

В субботу было выполнено 4447 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 4,6%. В Эстонии в целом сделано 1 686 594 теста на Covid-19.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 136 992 случая Covid-19, при этом 86 737 человек считаются выздоровевшими.

В целом в Эстонии умерло 1279 человек, заразившихся коронавирусом.

Лечение в больницах в настоящее время проходят 79 пациентов с Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней - на 15 августа - вырос до 250,8 случая.