Covid-19: в Литве 434 новых случая, в Эстонии - 203
Суточный прирост "Covid-19" в Литве - 434 случая, три человека, заразившихся коронавирусом, умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Суточный прирост "Covid-19" в Литве - 434 случая, три человека, заразившихся коронавирусом, умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Литва
Вчера было сделано 9616 тестов, доля положительных результатов составила 4,5%. Всего в Литве выполнено 4 393 390 тестов на коронавирус.
С начала пандемии в Литве выявлено 289 810 случаев Covid-19, при этом 273 004 человека считаются выздоровевшими.
В Литве в целом умерли 4449 человек, у которых был подтвержден Covid-19.
В настоящее время в больницах проходят лечение 370 пациентов с Covid-19, 42 из которых находятся в реанимации.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве на 15 августа вырос до 242,3 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 553 779 человек, в том числе 1 363 184 человека завершили процесс вакцинации.
Эстония
В Эстонии за минувшие сутки Covid-19 выявлен еще у 203 человек, умерших нет, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения.
В субботу было выполнено 4447 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 4,6%. В Эстонии в целом сделано 1 686 594 теста на Covid-19.
С начала пандемии в Эстонии выявлено 136 992 случая Covid-19, при этом 86 737 человек считаются выздоровевшими.
В целом в Эстонии умерло 1279 человек, заразившихся коронавирусом.
Лечение в больницах в настоящее время проходят 79 пациентов с Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней - на 15 августа - вырос до 250,8 случая.
Всего в Эстонии от Covid-19 привито 689 863 человека, в том числе 596 548 человек завершили процесс вакцинации.