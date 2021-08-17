В Латвии ищут звезд в сфере ИТ

У Dyninno Group 14 офисов в разных странах мира - США, Латвии, Молдове, Колумбии, Индии, Великобритании, Канаде, Египте, Азербайджане, Румынии, России и Филиппинах. В планах развития группы - Бразилия, Африка и Вьетнам. В корпорации работает свыше 3500 человек, из них в Риге - около 300 сотрудников. Группа в основном занимается оказанием персонализированных туристических услуг для перелетов из США в разные страны мира, но имеет и другие направления развития бизнеса.

"В Сан-Франциско живет около восьми миллионов человек. В Риге - около 700 тысяч. Но талантливых людей в Риге очень много, и есть прекрасная синергия сферы ИТ с финансовым сектором, поэтому я уверен, что Латвия станет одной из Мекк для того же финтеха", - говорит предприниматель.

При этом Вайнштен высоко оценивает профессионализм латвийских айтишников. "Работая в Сан-Франциско, в 2002-2003 гг. мы искали на насыщенном американском рынке Силиконовой долины ИТ-специалистов для наших разработок. Спрос на ИТ-специалистов был очень высок, поэтому мы начали рассматривать альтернативы и через знакомых вышли на команду людей в Риге. Соотношение цены с качеством было удовлетворительным, поэтому мы начали активнее изучать рынок местных профессионалов и наращивать команду. В той или иной форме мы работаем здесь с 2004-2005 года, а в 2017 году зарегистрировали компанию Dynatech, которая сейчас является мозговым центром всей Dyninno Group. Профессионализм латвийцев очень высок", - отметил основатель Dyninno Group, чья цель в Латвии - не работники ИТ-конвейера, а звезды в отрасли информационных технологий.