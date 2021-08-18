Председателем правления Rietumu Banka стала Елена Бурая

В качестве члена правления Елена Бурая курировала направление корпоративных финансов и инвестиций, юридическую службу, а также работу предприятий группы Rietumu.

Елена Бурая окончила Латвийский университет. Свою работу в Rietumu Banka она начала в 2007 году в должности кредитного менеджера. В 2012 году возглавила отдел по работе с проблемными кредитами, в 2016 году стала вице-президентом, а впоследствии в том же году - членом правления банка.

В 2021 году Елена Бурая вошла в топ-100 успешных бизнес-леди Латвии по версии журнала Forbes, а годом ранее - в топ талантов финансовой отрасли Латвии.

Бурая подчеркивает, что в последние несколько лет финансовая отрасль Латвии, в том числе Rietumu Banka, пережила важную трансформацию. "На пройденном этапе нам удалось, с одной стороны, - сохранить и укрепить капитальную базу, корпус высококлассных специалистов, надежных, проверенных практикой партнеров и контрагентов. С другой стороны - успешно завершить мероприятия по реорганизации в рамках общей перестройки банковской системы. Сегодня мы устремляем свои планы и направляем ресурсы на строительство успешного стабильного будущего", - указала председатель правления банка.

В состав правления банка также вошел Михаил Бирзгалс, работающий в Rietumu Banka с 2003 года. На протяжении последних трех лет он в должности вице-президента курировал такие направления деятельности банка как платежные операции, администрирование данных, делопроизводство.