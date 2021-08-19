Э-талон изменит систему оплаты проезда

На пресс-конференции представители Рижской думы и Rīgas satiksme расскажут о концепции новой системы оплаты проезда в общественном транспорте, а также о начале процедуры исследования рынка.

В мероприятии примут участие председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, член правления Гинтс Зелтиньш и заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

По словам Иннусы, на создание новой билетной системы уйдет не менее двух лет. В настоящее время ведутся работы по разработке и тестированию системы.

Она подчеркнула, что это будет не просто система расчетов и предусмотрена ее более широкая функциональность - от учета пассажиров до планирования маршрутов. Кроме того, систему необходимо установить и отрегулировать в 800 транспортных единицах.