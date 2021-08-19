Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

Э-талон изменит систему оплаты проезда
Изменения произойдут через два года

40. maršruta autobuss un Rīgas pilsētas karogs ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Сегодня в 5-м трамвайном депо на ул. Бривибас, 191, состоится пресс-конференция предприятия Rīgas satiksme, посвященная концепции новой системы билетов, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

На пресс-конференции представители Рижской думы и Rīgas satiksme расскажут о концепции новой системы оплаты проезда в общественном транспорте, а также о начале процедуры исследования рынка.

В мероприятии примут участие председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, член правления Гинтс Зелтиньш и заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

По словам Иннусы, на создание новой билетной системы уйдет не менее двух лет. В настоящее время ведутся работы по разработке и тестированию системы.

Она подчеркнула, что это будет не просто система расчетов и предусмотрена ее более широкая функциональность - от учета пассажиров до планирования маршрутов. Кроме того, систему необходимо установить и отрегулировать в 800 транспортных единицах.

До внедрения новой системы будет работать действующая система э-талонов.


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