Сб, 21.08.2021
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Алексей Навальный

Выявлено 160 новых случаев Covid-19; из них 138 - среди непривитых

Рига ФОТО: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 160 новых случаев Covid-19. Новостей о смертях, связанных с заболеванием, не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 22 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 79,2 до 84,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 10 782 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 944 случая Covid-19, , умерли 2568 человек с коронавирусом.


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