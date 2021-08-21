Выявлено 160 новых случаев Covid-19; из них 138 - среди непривитых
За минувшие сутки в Латвии выявлено 160 новых случаев Covid-19. Новостей о смертях, связанных с заболеванием, не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 160 новых случаев Covid-19. Новостей о смертях, связанных с заболеванием, не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 22 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 79,2 до 84,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии сделано 10 782 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 140 944 случая Covid-19, , умерли 2568 человек с коронавирусом.