Выявлен 101 новый случай Covid-19; из них 76 - среди непривитых

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

76 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 25 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 84,4 до 85,8 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 7712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 045 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

Количество больничных пациентов с коронавирусом выросло до 79

Вчера, 21 августа, в больницы Латвии поступило шесть пациентов с коронавирусом, выписан был один. Таким образом, общее число госпитализированных пациентов увеличилось на четыре человека и достигло 79, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Сейчас в больницах Латвии проходят лечение 69 пациентов с коронавирусом со средней степенью заболевания и десять - в тяжелом состоянии.