Пн, 23.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Мутноватая неделя: прогноз Василисы Володиной на последние 7 дней лета

"Неделя предстоит мутноватая, как алгоритмы Instagram", - предупреждает известный российский эксперт в области астропсихологии Василиса Володина и, как всегда, дает полезные советы на грядущие семь дней для представителей всех знаков Зодиака.

Итак, здравомыслящему человеку сложно в дни с 23 по 29 августа опираться на ощущения.

Доверять партнерам, собеседникам, окружению стоит в самом крайнем случае.

Деловые порывы середины месяца споткнутся о старые проблемы, которые тянутся еще с мая-июня (или могут встретить новые препятствия).

У разных знаков Зодиака свои нюансы.

  • У Овнов и Весов встанет ребром вопрос выносливости и здоровья.
  • У Тельцов и Скорпионов источником препятствий могут стать дети и друзья.
  • Девы и Рыбы начнут отстаивать права на собственное мнение с любимым человеком.
  • Раки и Козероги рискуют поплатиться за то, что не очень тщательно изучили вопрос.
  • Львы и Водолеи, кажется, опять не рассчитали с деньгами.
  • Близнецы и Стрельцы будут бороться с препятствиями, возникающими на работе.

Но есть и хорошие новости - возможность выяснить подлинное отношение любимого человека, например. Или дойти до косметолога.

Более подробный, полный и одновременно компактный недельный прогноз - на YouTube-канале астролога:

Хорошей всем последней недели лета ☀️☀️☀️!


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