Мутноватая неделя: прогноз Василисы Володиной на последние 7 дней лета

Итак, здравомыслящему человеку сложно в дни с 23 по 29 августа опираться на ощущения.
Доверять партнерам, собеседникам, окружению стоит в самом крайнем случае.
Деловые порывы середины месяца споткнутся о старые проблемы, которые тянутся еще с мая-июня (или могут встретить новые препятствия).
У разных знаков Зодиака свои нюансы.
- У Овнов и Весов встанет ребром вопрос выносливости и здоровья.
- У Тельцов и Скорпионов источником препятствий могут стать дети и друзья.
- Девы и Рыбы начнут отстаивать права на собственное мнение с любимым человеком.
- Раки и Козероги рискуют поплатиться за то, что не очень тщательно изучили вопрос.
- Львы и Водолеи, кажется, опять не рассчитали с деньгами.
- Близнецы и Стрельцы будут бороться с препятствиями, возникающими на работе.
Но есть и хорошие новости - возможность выяснить подлинное отношение любимого человека, например. Или дойти до косметолога.
Более подробный, полный и одновременно компактный недельный прогноз - на YouTube-канале астролога:
Хорошей всем последней недели лета ☀️☀️☀️!