Всего 100 штук для рынков стран Балтии: в честь "Балтийского пути" отчеканена золотая медаль

На аверсе медали, посвященной "Балтийскому пути", изображена вишня. Ее самые крупные цветки обозначают столицы стран Балтии, а более мелкие – города, через которые тянулась цепь людей. Под вишней видны люди, держащиеся за руки, ниже выгравирована дата "Балтийского пути". По краю медали тянется текст "Балтийский путь" на четырех языках.

На реверсе медали выгравирована карта с выделенными странами Балтии, а в центре выгравирована дата пакта Молотова-Риббентропа, под которой можно увидеть подписи его подписантов. Медаль отчеканена из этически добытого золота 999,9 / 1000 пробы и имеет высочайшее качество чеканки proof. Ее диаметр 18 мм, вес 3,11 г. Цена медали 749 евро.

Второй случай за время деятельности Latvijas Monētu nams

Latvijas Monētu nams выпускает медаль из этически добытого золота в Латвии второй раз – первая медаль отмечала столетие восстановления независимости стран Балтии. Компания также распространяла официальные монеты французского государственного монетного двора Monnaie de Paris, отчеканенные из этически добытого золота.

Samlerhuset Group, международная группа компаний, торгующая нумизматической продукцией, к которой принадлежит и Latvijas Monētu nams, сотрудничает с Альянсом за ответственную добычу (англ. Alliance for responsible mining) и ежегодно для своей продукции закупает все больше и больше этично добытого золота. Это сертифицированное золото от небольших горнодобывающих организаций, соответствующих стандарту, разработанному Альянсом.

Samlerhuset Group поддерживает эту инициативу по ряду важных причин: положительное влияние на золотодобывающие сообщества за счет улучшения условий их жизни и труда, снижение воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду, а также ясное и экологическое происхождение золота.