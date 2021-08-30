Пн, 30.08.2021
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Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Лиепниекс и Лапса причиной обысков называют месть Левитса, а СГД - уход от уплаты сотен тысяч налогов

Политтехнолог Юргис Лиепниекс и публицист Лато Лапса ФОТО: LETA

​После того как налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) провела обыски у публициста Лато Лапсы и специалиста по связям с общественностью Юргиса Лиепниекса, оба публично высказали предположение о том, что это произошло по заданию президента Эгила Левитса, чтобы предотвратить публикацию неудобных книг о нем.

Тем временем налогово-таможенная полиция расследует подозрения в фиктивной цепочке операций с использованием нескольких компаний, контролируемых одной и той же группой лиц, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.

Накопив налоговую задолженность до определенных пределов, компании были переписаны на фиктивных владельцев и ликвидированы, оставив государство ни с чем. Сумма убытков может составить несколько сотен тысяч евро.

Комментарий Лато Лапсы и его близких

О подозрениях СГД Лато Лапса публично говорит мало. На вопрос, уклонялся ли он когда-либо от налогов и отмывал ли деньги через какие-либо фиктивные компании, он отмечает: "Я и мои коллеги владели SIA Pietiek.lv. Компания в собственности до сих пор, хотя и без активной деятельности. Это микропредприятие. Каждый, кто имеет хоть какое-то представление о бизнесе, может представить себе, какие огромные суммы даже теоретически можно отмыть через микропредприятие. Это физически невозможно". 

С несколькими компания исторически и сейчас тоже связан брат Лато Лапсы, юрист Эндо Лапса. Лато Лапса на этот счет говорит так: "Мой брат занимается бизнесом, которого я не понимаю". На вопрос о том, проходил ли его денежный поток каким-либо образом через бизнес его брата, Лато Лапса отвечает отрицательно: "Каким образом? Ну какой денежный поток?! У нас нормальные семейные отношения. У меня есть отношения с братом, сестрой, мамой и так далее и тому подобное".

De Facto известно, что обыски СГД, в которых также использовались собаки для поиска наличных, несколько недель назад прошли не только у Юргиса Лиепниекса и Лато Лапсы, но и у его брата, юриста и бизнесмена Эндо Лапсы и у жены его брата Элины Лапсы, консультанта по таможенным и налоговым вопросам.

"Обыск 10 августа прошел в пяти местах, связанных со мной. Это факт, это было так. В пяти местах", - подтвердила De Facto Элина Лапса. "Так что я ужасный, не знаю, рецидивист или что-то в этом роде. Обыску подверглась вся моя семья", - возмущалась консультант. Она не считает действия СГД соразмерными поставленным целям.

"Нет, бизнес-модель - определенно не уклонение от уплаты налогов, как вы сказали. (...) Я думаю, что у многих компаний бывают и лучшие времена, и худшие. И когда бизнес идет лучше или хуже, и когда бизнес продается. Что ж, ситуаций бесчисленное множество, и они разные", - прокомментировал свой бизнес Эндо Лапса.

Новые сведения СГД

Изначально СГД сообщила, что уголовный процесс начат по подозрительным сделкам между юридическими и физическими лицами с целью уклонения от уплаты налогов и легализации крупных сумм денежных средств, полученных преступным путем.

Теперь начальник налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш указывает, что речь идет о деньгах, полученных в результате оказания услуг по связям с общественностью.

"Эти люди контролировали несколько десятков подставных компаний, в том числе те, которые фактически работают, но схема разработана таким образом, что для того, чтобы компания, ведущая деятельность, не платила налоги, это налоговое бремя переносится на фиктивные фирмы", - говорит Подиньш.

Налоговая задолженность этих компаний так и не достигла той крупной суммы, которая подлежала бы уголовной ответственности - сейчас она составляет 25 тысяч евро. По мере приближения этого порога компании за небольшую плату были перерегистрированы на людей с низкими доходами и вскоре после этого ликвидированы. Таким образом, участникам надолго удавалось ускользать от внимания СГД.

Однако в одном случае большая сумма была все же достигнута, говорит Подиньш: "Появился человек, на которого была перерегистрирована эта компания, мы хотели начать допрос и привлечь его к ответственности. Парень действительно оказался с, так сказать, невысоким уровнем образования, им воспользовались люди, причастные к группе, и за 100 евро компанию перерегистрировали. Когда этот человек узнал, что теперь ему придется платить такие большие суммы налоговой задолженности, он в замешательстве спросил, как такое возможно у нас".

Сумма непогашенной налоговой задолженности будет рассчитана путем суммирования долгов по нескольким компаниям. Она может составить несколько сотен тысяч евро.

Комментарий Юргиса Лиепниекса

Специалист по общественным отношениям, политтехнолог Юргис Лиепниекс также является членом правления предприятия по связям с общественностью Cocoon, принадлежащего его жене Илзе Элизабете Лиепниеце. Оборот этой фирмы в 2019 году составил 189 640 евро, а прибыль - 121 932 евро. Данные о деятельности компании в 2020 году отсутствуют, она также больше не является плательщиком НДС. Он утверждает, что его не допрашивали по делу даже в качестве свидетеля, поэтому он не подписывал подписку о неразглашении, но он и так ничего не знает. Лиепниекс неоднократно подчеркивал, что у него небольшой семейный бизнес, оборот которого в 2019 году составил почти 200 тысяч евро, а прибыль превысила половину этой суммы - поэтому налоговое сокрытие "никак невозможно".


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