Лиепниекс и Лапса причиной обысков называют месть Левитса, а СГД - уход от уплаты сотен тысяч налогов

De Facto известно, что обыски СГД, в которых также использовались собаки для поиска наличных, несколько недель назад прошли не только у Юргиса Лиепниекса и Лато Лапсы, но и у его брата, юриста и бизнесмена Эндо Лапсы и у жены его брата Элины Лапсы, консультанта по таможенным и налоговым вопросам.

"Обыск 10 августа прошел в пяти местах, связанных со мной. Это факт, это было так. В пяти местах", - подтвердила De Facto Элина Лапса. "Так что я ужасный, не знаю, рецидивист или что-то в этом роде. Обыску подверглась вся моя семья", - возмущалась консультант. Она не считает действия СГД соразмерными поставленным целям.

"Нет, бизнес-модель - определенно не уклонение от уплаты налогов, как вы сказали. (...) Я думаю, что у многих компаний бывают и лучшие времена, и худшие. И когда бизнес идет лучше или хуже, и когда бизнес продается. Что ж, ситуаций бесчисленное множество, и они разные", - прокомментировал свой бизнес Эндо Лапса.

Новые сведения СГД

Изначально СГД сообщила, что уголовный процесс начат по подозрительным сделкам между юридическими и физическими лицами с целью уклонения от уплаты налогов и легализации крупных сумм денежных средств, полученных преступным путем.

Теперь начальник налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш указывает, что речь идет о деньгах, полученных в результате оказания услуг по связям с общественностью.

"Эти люди контролировали несколько десятков подставных компаний, в том числе те, которые фактически работают, но схема разработана таким образом, что для того, чтобы компания, ведущая деятельность, не платила налоги, это налоговое бремя переносится на фиктивные фирмы", - говорит Подиньш.

Налоговая задолженность этих компаний так и не достигла той крупной суммы, которая подлежала бы уголовной ответственности - сейчас она составляет 25 тысяч евро. По мере приближения этого порога компании за небольшую плату были перерегистрированы на людей с низкими доходами и вскоре после этого ликвидированы. Таким образом, участникам надолго удавалось ускользать от внимания СГД.

Однако в одном случае большая сумма была все же достигнута, говорит Подиньш: "Появился человек, на которого была перерегистрирована эта компания, мы хотели начать допрос и привлечь его к ответственности. Парень действительно оказался с, так сказать, невысоким уровнем образования, им воспользовались люди, причастные к группе, и за 100 евро компанию перерегистрировали. Когда этот человек узнал, что теперь ему придется платить такие большие суммы налоговой задолженности, он в замешательстве спросил, как такое возможно у нас".

Сумма непогашенной налоговой задолженности будет рассчитана путем суммирования долгов по нескольким компаниям. Она может составить несколько сотен тысяч евро.

Комментарий Юргиса Лиепниекса