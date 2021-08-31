ВВП в Латвии в первом полугодии вырос на 5,1%

Ранее по данным быстрой оценки сообщалось, что прирост ВВП Латвии во втором квартале составил 10,3%.

По сравнению с первым кварталом этого года, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии увеличился на 4,4%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 14,8 млрд евро, в том числе во втором квартале - 8,1 млрд евро.

Во втором квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года спад в сельском хозяйстве составил 3,1%, а в лесном хозяйстве и рыболовстве был рост на 0,1% и 7,5% соответственно.

В каких отраслях произошел рост?

В обрабатывающей промышленности рост во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,2%. Рост наблюдался в 17 из 22 отраслей, в том числе в деревообработке составил 17,4%.

Также значительный рост наблюдался в других отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования, производстве химических веществ и продуктов - на 16,7%, в производстве готовых металлических изделий - на 16,2%, в производстве неметаллических минеральных продуктов - 15%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 9,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании воздуха - 1,7%, в водоснабжении, канализация и утилизации отходов - 5%.

В строительстве прирост составил 1,1%, в секторе торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов - 58,5%, в оптовой торговле - 12,9%. Рост розничной торговли на 8,9% был обусловлен увеличением объемов торговли продовольственными товарами на 1,5% и непродовольственными товарами на 13,6%.

В отрасли транспорта рост составил 17%, в том числе в сухопутном и трубопроводном - 16,5%, в воздушном - 215,9%, в секторе складских и вспомогательных транспортных услуг - 13%, в почтовой и курьерской деятельности - 24,6%. В секторе водного транспорта был спад на 12,2%.

Снижение ограничений на передвижение и собрания способствовало росту в сфере услуг размещения и общепита на 42,5%, в том числе на 117,9% - в сфере размещения туристов и на 30,2% в общепите.

В отрасли информационно-коммуникационных технологий рост составил 13,2%, в сфере финансов и страхования - 14,3%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 10,9%, в работе административных и обслуживающих служб - 7,4%.

Во втором квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общие расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 16,2%. Ослабление антиковидных ограничений оказало значительное влияние на расходы домохозяйств на проживание и питание, а также на развлекательные и культурные мероприятия - расходы в соответствующих группах увеличились на 102,4% и 73,7%, но все еще сильно отстают от доковидного уровня. Расходы домохозяйств на транспорт (общественный транспорт, покупка и эксплуатация транспортных средств) увеличились на 28,3%. Домохозяйства потратили на 1,3% больше на продукты питания, приобретенные как в розничной торговле, так и в интернете, в то время как расходы на жилье выросли на 4,5%.

Расходы на конечное потребление правительственного сектора в указанный период выросли на 7,1%.

Экспорт товаров и услуг за этот период увеличился на 16%, в том числе экспорт товаров - на 17,9%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, а также компьютеры, электронное и оптическое оборудование. Экспорт услуг увеличился на 10,2%. Прирост произошел в основном за счет экспорта транспортных и туристических услуг, компьютерных услуг и других видов хозяйственной деятельности.