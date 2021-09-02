Офисный квартал Jaunā Teika продан за 131 миллион евро

Ожидается, что сделка будет завершена в декабре 2021 года после получения разрешения Совета по конкуренции.

Как отметили в фонде, это самая крупная сделка EfTEN на сегодняшний день.

Бизнес-центр Jaunā Teika состоит из четырех офисных зданий, три из которых - Ausma, Teodors и Henrihs - были построены в 2016 году, а Valters - в 2009 году. Комплекс офисных зданий имеет арендуемую площадь около 59 000 квадратных метров и 1102 парковочных места.

Jaunā Teika в настоящее время насчитывает около 50 арендаторов, среди них финансовые учреждения DNB, Bigbank и Intrum, страховые компании Gjensidige и BTA Baltic Insurance Company, ИТ-компании TietoEvry и Accenture, коворкинг Teikums, предприятия химической отрасли Сabot, Solvay и др.

EfTEN позаботится об офисных зданиях, а команда Jaunā Teika продолжит обеспечивать стиль жизни, сложившийся в коворкинге Teikums, конференц-центре Fantadroms, дизайнерском фитнес-центре Squad Hour и других местах", - сказал руководитель Jaunā Teika Миндаугас Валуцкас.

Сделку консультировала инвестиционная группа Colliers International, а финансировал банк SEB.