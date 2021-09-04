Выявлено 360 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 169,9
За минувшие сутки в Латвии выявлено 360 новых случаев Covid-19, сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 360 новых случаев Covid-19, сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
302 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 58 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 159,3 до 169,9 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 46 787 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.
С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 144 160 случаев Covid-19.