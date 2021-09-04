Выявлено 360 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 169,9

302 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 58 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 159,3 до 169,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 46 787 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.