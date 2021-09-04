Сб, 4.09.2021
Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице дедушку отдали, как кусок мяса - обнаженным в целлофановом мешке Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

Выявлено 360 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 169,9

Иллюстративное фото ФОТО: fizkes/shutterstock.com

За минувшие сутки в Латвии выявлено 360 новых случаев Covid-19, сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

302 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 58 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 159,3 до 169,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 46 787 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 144 160 случаев Covid-19.


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