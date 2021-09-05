Строительство Большой эстрады Межапарка: выяснилось, что муниципалитет очень переплатил

Он подчеркнул, что в то время, когда средняя зарплата строителей составляла чуть больше 1100 евро, в смете строительства этапа Межапарка она составляла почти 2500 евро в месяц.

Согласно отчету эксперта, который он опубликовал на своей странице в Facebook, например, муниципалитет за сценические перегородки заплатил 108,96 евро за квадратный метр, хотя они должны были стоить не более 55 евро за квадратный метр.

Выравнивающий бетон обошелся самоопрувлению в 197,5 евро за кубометр, хотя в расчете на рыночные цены 2021 года и с учетом роста цен на строительную продукцию его стоимость не должна превышать 90 евро за кубометр.

Галерея: Большая эстрада Межапарка

Аналогичная ситуация и с акустическим потолком Gustafs в зале братьев Кокару. Эксперт пришел к выводу, что цена стройматериалов в 503,93 евро за квадратный метр была неоправданно высокой и должна была составлять не более 160 евро за квадратный метр.

В экспертном заключении сделан вывод о неоправданно высокой стоимости работ на Большой эстраде Межапарка.

Депутат также считает разумным потребовать от мэрии возмещения застройщикам 10% стоимости проекта.

В случае с Большой эстрадой Межапарка эта сумма может составить около 6 миллионов евро, а по всем объектам муниципального строительства, связанным с делом картеля строителей, Рижская дума может потребовать от строителей возмещения в размере 11,6 миллиона евро.

Уже сообщалось, что Рижская дума ищет юристов для оценки возможностей и способов взыскания переплаченных средств самоуправления с предприятий, участвующих в деле строительного картеля, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис (PP).