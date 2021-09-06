В Беларуси вынесен приговор Марии Колесниковой: 11 лет лишения свободы

Мария Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы, Максим Знак - к десяти.

Процесс был закрытым, на него не пустили даже родных Знака и Колесниковой. Прокурор просил наказать каждого 12 годами колонии.

Мария Колесникова и Максим Знак были лицом избирательной кампании Виктора Бабарико. Они присоединились к его команде в мае 2020 года - приходили на подачу документов в ЦИК, комментировали текущие события.

После того как Бабарико был арестован, Мария Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало ездила по городам Беларуси, где выступала перед людьми.

После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в его президиум. Марию задержали год назад, 7 сентября, рядом со зданием Национального художественного музея. Несколько часов о ней ничего не было известно, а потом выяснилось, что ее собирались выдворить в Украину, но Мария порвала свой паспорт и вернулась в Беларусь. С того момента она почти все время провела в тюрьме в Жодино.

Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года в штабе Виктора Бабарико.

День в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии.

Суд над Максимом и Марией начался 4 августа. Он был закрытым. Им вменяли преступления по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 357 - заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (до 12 лет лишения свободы);

ч. 3 ст. 361 - призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности (до 5 лет лишения свободы);

ч. 1 ст. 361-1 - создание экстремистского формирования либо руководство им (до 7 лет лишения свободы).

Адвокатам запретили раскрывать обстоятельства и ход процесса.