Банк Латвии повысил прогноз ВВП на этот год до 5,4%

Руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане сообщила агентству LETA, что в беседе с Казаксом Левитс обсудил текущие макроэкономические вопросы, а также необходимые действия и инвестиции в области устойчивого развития страны.
Обе стороны упомянули необходимость инвестиций в устойчивое развитие, в том числе инвестиции в непрерывное образование и приобретение сотрудниками необходимых навыков, особенно отметив область цифровых услуг. Что касается долгосрочных инвестиций, была подчеркнута необходимость продолжения реализации административно-территориальной реформы. Развитие мегаполисов также было отмечено как предпосылка для регионального роста.
Левитс и Казакс обсудили развитие столицы Риги, упомянув необходимость дальнейших инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение.
Глава Банка Латвии проинформировал о подписанном 3 сентября меморандуме об обеспечении доступности наличных денег для населения Латвии. Меморандум подписали Банк Латвии, Ассоциация финансовой отрасли и банки с самой широкой сетью банкоматов и филиалов - Swedbank, SEB banka, латвийский филиал Luminor Bank и банк Citadele.
Цель меморандума - обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии, установив минимальные требования к наличию и доступности наличных денег.
Обсуждалась также запланированная на 20 сентября международная конференция Банка Латвии "Устойчивая экономика во время перемен", на которой будет подчеркнута необходимость инвестирования в экономику с учетом долгосрочного роста.
Как сообщалось, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в том числе во втором квартале рост экономики был выше прогнозов - согласно сезонно и календарно выровненным данным, ВВП вырос на 11,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).