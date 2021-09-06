Пн, 6.09.2021
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Аудроне Кейните, глава Novatours

Банк Латвии повысил прогноз ВВП на этот год до 5,4%

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Банк Латвии повысил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год до 5,4%, подчеркнув, что экономический рост Латвии в настоящее время идет быстрыми темпами, следует из результатов встречи президента Эгила Левитса с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.

Руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане сообщила агентству LETA, что в беседе с Казаксом Левитс обсудил текущие макроэкономические вопросы, а также необходимые действия и инвестиции в области устойчивого развития страны.

Обе стороны упомянули необходимость инвестиций в устойчивое развитие, в том числе инвестиции в непрерывное образование и приобретение сотрудниками необходимых навыков, особенно отметив область цифровых услуг. Что касается долгосрочных инвестиций, была подчеркнута необходимость продолжения реализации административно-территориальной реформы. Развитие мегаполисов также было отмечено как предпосылка для регионального роста.

Левитс и Казакс обсудили развитие столицы Риги, упомянув необходимость дальнейших инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение.

Глава Банка Латвии проинформировал о подписанном 3 сентября меморандуме об обеспечении доступности наличных денег для населения Латвии. Меморандум подписали Банк Латвии, Ассоциация финансовой отрасли и банки с самой широкой сетью банкоматов и филиалов - Swedbank, SEB banka, латвийский филиал Luminor Bank и банк Citadele.

Цель меморандума - обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии, установив минимальные требования к наличию и доступности наличных денег.

Обсуждалась также запланированная на 20 сентября международная конференция Банка Латвии "Устойчивая экономика во время перемен", на которой будет подчеркнута необходимость инвестирования в экономику с учетом долгосрочного роста.

Как сообщалось, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в том числе во втором квартале рост экономики был выше прогнозов - согласно сезонно и календарно выровненным данным, ВВП вырос на 11,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).


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