Банк Латвии повысил прогноз ВВП на этот год до 5,4%

Руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане сообщила агентству LETA, что в беседе с Казаксом Левитс обсудил текущие макроэкономические вопросы, а также необходимые действия и инвестиции в области устойчивого развития страны.

Обе стороны упомянули необходимость инвестиций в устойчивое развитие, в том числе инвестиции в непрерывное образование и приобретение сотрудниками необходимых навыков, особенно отметив область цифровых услуг. Что касается долгосрочных инвестиций, была подчеркнута необходимость продолжения реализации административно-территориальной реформы. Развитие мегаполисов также было отмечено как предпосылка для регионального роста.

Левитс и Казакс обсудили развитие столицы Риги, упомянув необходимость дальнейших инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение.

Глава Банка Латвии проинформировал о подписанном 3 сентября меморандуме об обеспечении доступности наличных денег для населения Латвии. Меморандум подписали Банк Латвии, Ассоциация финансовой отрасли и банки с самой широкой сетью банкоматов и филиалов - Swedbank, SEB banka, латвийский филиал Luminor Bank и банк Citadele.

Цель меморандума - обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии, установив минимальные требования к наличию и доступности наличных денег.

Обсуждалась также запланированная на 20 сентября международная конференция Банка Латвии "Устойчивая экономика во время перемен", на которой будет подчеркнута необходимость инвестирования в экономику с учетом долгосрочного роста.