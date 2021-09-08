Omniva договорилась с Narvesen: серьезно увеличится количество мест выдачи посылок

Соглашение, достигнутое между предприятиями, предусматривает увеличение количества пунктов выдачи посылок Omniva до 200 новых локаций,

предлагая использовать эту услугу также в точках продаж Narvesen по всей Латвии.

"Быстрое развитие электронной коммерции во время пандемии и неизменно высокий спрос на услуги доставки посылок по-прежнему заставляют нас искать новые решения и формы сотрудничества. Несмотря на то, что в этом году мы инвестируем 2,8 миллиона евро в расширение сети пакоматов, установив 92 новых пакомата и увеличив количества пакоматов Omniva в Латвии до 300, мы рады, что наладили сотрудничество с надежным партнером и таким образом станем еще более доступны для наших клиентов", - говорит Беате Краузе-Чеботаре, руководитель Omniva в Латвии.

Со своей стороны председатель правления Narvesen Даце Довидена убеждена, что в таких непредсказуемых рыночных условиях победителями станут те предприятия, которые сумеют быстро отреагировать и приспособиться к потребностям бизнеса и потребительской среды.

"Одна из основных задач Narvesen - быть доступным для всех, кто передвигается по своим повседневным нуждам - по всей Латвии, в том числе в отдаленных регионах. Это наша общая цель с Omniva. Поскольку удобство услуг Omniva является важным для многих жителей Латвии, мы рады, что можем предложить соответствующую инфраструктуру, чтобы сделать их еще более широко доступными. Такое сотрудничество - лучший способ достичь хороших целей, объединив усилия с единомышленниками, чтобы выиграли все стороны, особенно жители", - подчеркивает Д. Довидена.

Omniva является лидером рынка с самой широкой сетью пакоматов в Латвии. Новое сотрудничество с Narvesen и планируемое расширение сети пакоматов до конца года еще больше укрепят позиции предприятия.

Выдача посылок в торговых точках Narvesen будет аналогична пакоматам. Когда посылка прибудет в пункт приема Narvesen, клиент получит уведомление в виде СМС. После получения СМС получатель посылки отправится по указанному адресу, где, назвав данные своей посылки продавцу Narvesen, получит ее.

В настоящий момент в латвийской сети Omniva 208 пакоматов, которые размещены в 92 населенных пунктах в Латвии.