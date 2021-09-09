Чт, 9.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Меры налогового контроля: предотвращены налоговые потери в размере 43,5 млн евро

Здание СГД ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В первом полугодии 2021 года в рамках мер налогового контроля были предотвращены потери для госбюджета в размере 43,5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Службы государственных доходов (СГД).

В первом полугодии дополнительно рассчитаны налоги на сумму 39,1 млн евро по итогам налоговых аудитов, проверок соответствия данных, уточнений по сумме налогов и налоговых расчетов.

1,8 млн евро составили потери по налогу на добавленную стоимость (НДС), которые были устранены, исключив из регистра плательщиков НДС, к которым не применялись дополнительные расчеты по НДС.

Еще 2,6 млн составили декларированные самими налогоплательщиками налоги в ходе тематических проверок, проверок соответствия данных, анализа рисков и до налоговых проверок.

В первом полугодии управление налогового контроля СГД осуществило 460 контрольных мер - налоговых проверок, налоговых расчетов, тематических проверок, проверок соответствия данных, обследований, мониторинга, решений об уточнении размера суммы налогов и приостановки хозяйственной деятельности.

Как указывает СГД, в первой половине года на уменьшение количества налоговых контрольных мер повлияли ограничения из-за пандемии Covid-19.

Как сообщалось, в 2020 году в результате мер налогового контроля были предотвращены налоговые потери на сумму 66,4 млн евро.


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