Меры налогового контроля: предотвращены налоговые потери в размере 43,5 млн евро

В первом полугодии дополнительно рассчитаны налоги на сумму 39,1 млн евро по итогам налоговых аудитов, проверок соответствия данных, уточнений по сумме налогов и налоговых расчетов.

1,8 млн евро составили потери по налогу на добавленную стоимость (НДС), которые были устранены, исключив из регистра плательщиков НДС, к которым не применялись дополнительные расчеты по НДС.

Еще 2,6 млн составили декларированные самими налогоплательщиками налоги в ходе тематических проверок, проверок соответствия данных, анализа рисков и до налоговых проверок.

В первом полугодии управление налогового контроля СГД осуществило 460 контрольных мер - налоговых проверок, налоговых расчетов, тематических проверок, проверок соответствия данных, обследований, мониторинга, решений об уточнении размера суммы налогов и приостановки хозяйственной деятельности.

Как указывает СГД, в первой половине года на уменьшение количества налоговых контрольных мер повлияли ограничения из-за пандемии Covid-19.