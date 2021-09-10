За посещение детских кружков можно вернуть переплаченные налоги

В течение всего 2021 года еще можно подать годовую декларацию о доходах за предыдущие три года, указав в ней информацию о совершенных в соответствующем году платежах за образование, в том числе за детские кружки по интересам, медицинское обслуживание и другие оправданные расходы.

Родители или другие члены семьи и в этом году, оплачивая детские кружки по интересам, могут собрать и сохранить подтверждающие платежи документы – чеки, квитанции, распечатки интернет-банка и другие.

Возврат налога полагается за те кружки, которые предлагает учебное заведение, а также за кружки, предлагаемые другими юридическими или физическими лицами, не зарегистрированными в Регистре учебных заведений, но имеющими выданную самоуправлением специальную лицензию на работу кружка.

Информация о том, является ли организатор конкретного кружка учебным заведением, доступна в Регистр учреждений образования. Между тем по поводу выданных самоуправлением лицензий следует интересоваться в соответствующем самоуправлении, например, лицензии, выданные исполнителям программ образования по интересам в Рижском самоуправлении, доступны в электронном виде на портале www.e-skola.lv. Одновременно для удобства жителей вся доступная информация от самоуправлений обобщена на сайте Службы государственных доходов (VID).

Следует иметь в виду, что подтверждающий платеж документ обязательно должен свидетельствовать о том, что платеж совершен за ребенка, следовательно, в нем должны быть указаны имя, фамилия и персональный код ребенка, а также вид полученной услуги или название кружка.

Годовую декларацию о доходах вместе с оправдательными документами подает тот из родителей, который является плательщиком подоходного налога с населения и персональные данные которого указаны в подтверждающем платеж документе при оплате образования по интересам.

Общая сумма расходов, входящих в оправданные расходы за все виды обучения, в том числе образование по интересам, и медицинские услуги на одного ребенка в 2020 году составляет 600 евро. При подаче годовой декларации о доходах за 2020 год с этой суммы можно получить переплаченный подоходный налог с населения в размере 20%. Если уплаченная в течение года сумма за упомянутые расходы будет больше 600 евро, то превышающая ее часть будет перенесена на следующие три года. Если годовая декларация о доходах подается в электронном виде, с использованием Системы электронного декларирования VID (EDS), то остаток суммы будет подсчитан и перенесен автоматически.

Чтобы полученные в течение года чеки, квитанции и другие платежные документы за оправданные расходы не потерялись, не выцвели или не пострадали еще как-нибудь, и чтобы с марта следующего года их можно было быстро и удобно присоединить в годовой декларации о доходах, приглашаем воспользоваться созданным специально для этого бесплатным мобильным приложением “Attaisnotie izdevumi” (Оправданные расходы). В нем на протяжении всего года можно постепенно собирать фотографии чеков, квитанций и других платежных документов, и их описания. В марте следующего года, при заполнении Годовой декларации о доходах, эти документы автоматически уже будут доступны в VID EDS, и их можно будет легко присоединить к декларации. Бесплатное мобильное приложение “Attaisnotie izdevumi” доступно для загрузки в смартфонах – в Google Play и App Store.