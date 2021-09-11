Самое опасное место на Юрмальском шоссе на данный момент - под эстакадой в аэропорт

Чтобы убедиться в причинах аварий, ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс совершил тестовый заезд и пришел к выводу, что размещенные на Улманя гатве дорожные знаки вводят в заблуждение.

Если двигаться в сторону Юрмалы, то сначала есть три огромных знака, информирующих водителей о трех полосах, по которым можно ехать прямо. Лишь на небольшом расстоянии от зоны ремонтных работ установлены временные дорожные знаки, требующие снизить скорость до 50 км/час, а также информирующие об изменениях в числе полос.

ФОТО: Скриншот видео

На закрытой полосе размещены отражающие элементы, однако их, очевидно, недостаточно. Интересно - пока создавался сюжет передачи, на этой место прибыли люди, у которых, судя по всему, была связь с содержание дорог, они закрыли часть временных знаков, а также разместили на К. Улманя гатве передвижное электронное табло. Странным образом ситуацию это не улучшило, а ухудшило, так как стрелка указывала, что препятствие можно объехать по правой стороне, то есть по средней полосе, где установлены отражатели и барьеры.

ФОТО: Скриншот видео

После увиденного Тимротс пришел к выводу, что в Латвии необходима служба, понимающая, как водители читают дорожные знаки, так как сейчас К. Улманя гатве в месте, где ее пересекает улица Юркалнес, очень опасна.