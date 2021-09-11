Сб, 11.09.2021
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Айнарс Миелавс, музыкант и издатель

Самое опасное место на Юрмальском шоссе на данный момент - под эстакадой в аэропорт

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma Zebra

Уже примерно месяц продолжается ремонт на путепроводе улицы Юркалнес через Карля Улманя гатве. На время ремонтных работ закрыта средняя из трех полос К. Улманя гатве, однако, как указывает передача Zebra, владелец дороги недостаточно хорошо поработал, чтобы проинформировать людей о произведенных изменениях, поэтому иногда водители заканчивают свою поездку в барьерах зоны ремонта.

Чтобы убедиться в причинах аварий, ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс совершил тестовый заезд и пришел к выводу, что размещенные на Улманя гатве дорожные знаки вводят в заблуждение.

Если двигаться в сторону Юрмалы, то сначала есть три огромных знака, информирующих водителей о трех полосах, по которым можно ехать прямо. Лишь на небольшом расстоянии от зоны ремонтных работ установлены временные дорожные знаки, требующие снизить скорость до 50 км/час, а также информирующие об изменениях в числе полос.

ФОТО: Скриншот видео

На закрытой полосе размещены отражающие элементы, однако их, очевидно, недостаточно. Интересно - пока создавался сюжет передачи, на этой место прибыли люди, у которых, судя по всему, была связь с содержание дорог, они закрыли часть временных знаков, а также разместили на К. Улманя гатве передвижное электронное табло. Странным образом ситуацию это не улучшило, а ухудшило, так как стрелка указывала, что препятствие можно объехать по правой стороне, то есть по средней полосе, где установлены отражатели и барьеры.

ФОТО: Скриншот видео

После увиденного Тимротс пришел к выводу, что в Латвии необходима служба, понимающая, как водители читают дорожные знаки, так как сейчас К. Улманя гатве в месте, где ее пересекает улица Юркалнес, очень опасна.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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