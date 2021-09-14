ВИДЕО ⟩ "Динамо" одержало первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой "Динамо" со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Эта победа стала для рижан первой домашней в текущем сезоне.

Счёт на 7-й минуте второго периода после грубой ошибки голкипера "Торпедо" открыл Эмиль Пуарье. Около трёх минут спустя "Динамо" удалось удвоить преимущество благодаря Ере Карьялайнену, который провёл первый матч за рижскую команду в КХЛ. До перерыва хозяева могли забросить ещё раз, но шайба после броска Лукаша Радила угодила в штангу ворот.

В начале третьего периода гости наконец смогли поразить ворота "Динамо" - автором гола стал Иван Чехович. Оставшееся время "Торпедо", в тренерский штаб которого входит Сандис Озолиньш, пыталось сравнять, но хозяевам удалось сдержать прессинг и довести матч до победы.