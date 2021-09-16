Следующий бой Бриедис проведет через месяц с немцем Манном

Оба боксёра поборются за пояс чемпиона Международной федерации бокса (IBF) в первой тяжёлой весовой категории.

Для Бриедиса это будет первый бой после более чем годового перерыва.

За пять дней до боя оппонент Бриедиса Манн по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31 день рождения. В профессиональном боксе он с 2015 года и за это время одержал 17 побед в 18 боях, девять из которых - нокаутом.

"Манс - очень опытный боксёр, который и раньше работал с Заулерландами, тем самым доказав своё качество, потому что слабые боксеры не входят в это сообщество. Он очень техничный боксёр из казахстанской школы бокса, которую многие считают одной из лучших в мире", - говорит Бриедис.

Латвийский боксёр и его команда очень серьезно относятся к этому поединку. "Защита титула чемпиона мира требует ответственности. Мы уже начали тренировки и сделаем всё, чтобы быть готовыми к этому бою", - подчёркивает Бриедис.

36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.