Евро за ночь: с 2023 года Рига планирует ввести туристическую пошлину

Решение об отсрочке введения налога было принято, чтобы способствовать выбору туристов и отдыхающих в пользу Риги и сделать латвийскую столицу более выгодным в финансовом отношении местом, а также не создавать дополнительных расходов для налогоплательщиков - лиц, принимающих отдыхающих в гостиницах и других местах размещения туристов.

В письме Латвийской ассоциации отелей и ресторанов в Рижскую думу указывается, что из-за распространения Covid-19 индустрия туризма переживает самый тяжелый кризис в истории с марта 2020 года. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), заполняемость и количество обслуженных зарубежных туристов значительно снизились.

Например, заполняемость койко-мест в Риге в первой половине 2021 года была одной из самых исторически низких - 14,47%, составив лишь около 60% от показателя 2020 года и 28% от показателя 2019 года.

В первой половине 2021 года было обслужено 50 364 зарубежных туристов, что составляет около 21% от числа зарубежных туристов, обслуженных в 2020 году, и около восьми процентов от количества зарубежных туристов, обслуженных в 2019 году.

Обязательные правила Рижской думы о муниципальной пошлине за размещение отдыхающих и туристов в Риге были приняты в 2019 году, когда думу возглавлял тогдашний мэр Риги Олег Буров.